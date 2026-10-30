Phân bón Miền Nam xuất khẩu chuyến tàu thứ 5 trong năm: 6.000 tấn NPK cập bến Philippines

Tàu 6.000 tấn đang tiếp nhận sản phẩm NPK 14-14-14 từ các tàu trung chuyển tại Cảng xuất hàng thuộc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành.

Khẳng định năng lực cung ứng và chất lượng quốc tế

Sản phẩm NPK 14-14-14 với bộ dinh dưỡng cân đối là một trong những dòng phân bón chủ lực được Phân bón Miền Nam đẩy mạnh đưa ra thị trường quốc tế. Lô hàng 6.000 tấn lần này được tiếp nhận và xếp lên tàu thông qua hệ thống cảng xuất hàng thuộc Nhà máy Super Phốt Phát Long Thành, minh chứng cho năng lực sản xuất quy mô lớn, tính chủ động trong logistics và tiêu chuẩn chất lượng đáp ứng các yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài.

Mở rộng không gian thị trường tại khu vực Đông Nam Á

Philippines tiếp tục được xác định là một trong những thị trường trọng điểm của Phân bón Miền Nam trong chiến lược kinh doanh toàn cầu. Việc duy trì đều đặn các chuyến hàng lớn sang thị trường này giúp công ty:

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường kết nối thương mại khu vực, nâng cao uy tín và độ nhận diện của thương hiệu phân bón Việt Nam.

Củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Với dấu mốc chuyến tàu xuất khẩu thứ 5 trong năm 2026, Phân bón Miền Nam đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định sứ mệnh mang đến những giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho cây trồng, góp phần nâng tầm nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Sản phẩm NPK 14-14-14 đang được chuyển lên tàu 6.000 tấn từ tàu trung chuyển.