Phân bón giả ngày càng tinh vi: Cần siết hậu kiểm, làm sạch thị trường

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Hiệp hội Phân bón Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phân bón giả – Nhận diện, ngăn chặn và xử lý”, với chủ đề tăng cường phối hợp giữa Nhà nước, Hiệp hội và doanh nghiệp nhằm làm sạch thị trường phân bón Việt Nam. Những ý kiến tại hội thảo cho thấy, đằng sau các bao phân bón giả là một chuỗi hành vi vi phạm có tổ chức, tận dụng kẽ hở trong phân phối, sự khó khăn khi kiểm nghiệm và tâm lý tin tưởng của người nông dân.

Toàn cảnh hội thảo “Phân bón giả – Nhận diện, ngăn chặn và xử lý”. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Hàng giả len lỏi qua nhiều tầng phân phối, nông dân khó nhận diện

Theo ông Tạ Quang Hậu, Kiểm soát viên chính thị trường, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trong 10 tháng đầu năm 2026, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 105 vụ vi phạm liên quan đến phân bón, xử phạt hành chính hơn 3,63 tỷ đồng và chuyển 4 vụ sang cơ quan điều tra.

Ông Tạ Quang Hậu, Kiểm soát viên chính thị trường, Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Duyên

Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.

Đáng lo ngại, thủ đoạn làm giả không còn đơn thuần là đóng gói sản phẩm kém chất lượng trong bao bì nhái. Các đối tượng chủ động giảm hàm lượng đạm (N), lân (P), kali (K) so với mức công bố, thay thế bằng nguyên liệu giá rẻ, phụ gia có màu sắc tương tự; thu gom bao bì đã qua sử dụng của các thương hiệu uy tín hoặc đặt in bao bì gần giống hàng thật.

Ông Hậu cho biết: “Nhiều nhóm đối tượng tổ chức các chương trình ‘hội thảo chuyển giao kỹ thuật’, tri ân nông dân tại các thôn xã, sau đó gom đơn bán phân bón giả trực tiếp rồi rút đi nhanh chóng, khiến việc hậu kiểm vô cùng phức tạp”.

Hàng giả còn được đưa qua nhiều tầng đại lý, chia nhỏ lô hàng, vận chuyển vào ban đêm hoặc sử dụng doanh nghiệp trung gian để che giấu nguồn gốc. Trên môi trường trực tuyến, quảng cáo giảm giá, livestream và các chương trình chốt đơn nhanh tiếp tục mở rộng kênh tiêu thụ, khiến việc xác định chủ thể chịu trách nhiệm càng khó khăn.

Ở góc độ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Vương Trường Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, chỉ ra thủ đoạn pha trộn phân đạm với muối công nghiệp, bột đá, đất sét, cát hoặc các chất có hình dáng, màu sắc tương tự nhưng không có giá trị dinh dưỡng cho cây trồng. Các đối tượng còn thu gom vỏ bao bì cũ, đóng sản phẩm giả vào rồi may lại như mới hoặc làm giả nhãn hiệu, thông tin xuất xứ để đánh lừa người mua.

Quy mô vi phạm được thể hiện rõ qua vụ án tại Đắk Lắk. Theo thông tin được công bố, trong giai đoạn 2025-2026, một đường dây đã đưa ra thị trường hơn 24.200 tấn phân bón mang nhãn xuất xứ Bỉ, tổng giá trị trên 159 tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính được thông tin là hơn 60 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ gần 627 tấn phân bón giả cùng hơn 957 tấn nguyên liệu và phân bón phục vụ pha trộn, đóng gói.

Từ những vụ việc này có thể thấy, nếu chỉ kiểm tra tại điểm bán lẻ hoặc xử lý khi hàng giả đã đến tay nông dân, cơ quan chức năng khó ngăn chặn triệt để. Muốn làm sạch thị trường, cần lần theo dòng hàng hóa, dòng tiền và các chủ thể tham gia từ khâu sản xuất, đóng gói đến vận chuyển, phân phối.

Một thách thức khác nằm ở khâu xác định chất lượng. TS. Trương Hợp Tác, chuyên gia phân bón và cây trồng, cho biết Việt Nam hiện có hơn 25.000 sản phẩm phân bón được cấp phép lưu hành. Quy trình lấy mẫu, gửi kiểm nghiệm và chờ kết quả thường kéo dài từ 15-30 ngày; trong thời gian đó, hàng nghi vấn có thể tiếp tục được tiêu thụ hoặc bị tẩu tán. Ông cũng lưu ý, với phân bón có thành phần không đồng nhất, kỹ thuật lấy mẫu không bảo đảm có thể khiến kết quả phân tích sai lệch đáng kể.

Điều này đặt ra yêu cầu không chỉ tăng số cuộc kiểm tra mà còn phải chuẩn hóa quy trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, kiểm nghiệm và có biện pháp ngăn hàng nghi vấn tiếp tục lưu thông trong thời gian chờ kết quả.

Bảo vệ nông dân, doanh nghiệp chân chính bằng hành động thực chất

TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhấn mạnh phân bón là vật tư đầu vào thiết yếu, tác động trực tiếp đến năng suất, chất lượng cây trồng và hiệu quả kinh tế của hàng triệu hộ nông dân. Theo ông, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa sinh kế người sản xuất, uy tín doanh nghiệp chân chính và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Ông Ngọc cho rằng, dù nhiều doanh nghiệp đã đầu tư công nghệ, cải tiến chất lượng, phát triển phân bón chuyên dùng, hữu cơ và sinh học, thị trường vẫn tồn tại những hành vi làm giả, làm nhái ngày càng tinh vi. Vì vậy, phòng, chống phân bón giả không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một doanh nghiệp mà cần sự phối hợp thường xuyên, thực chất giữa Nhà nước, Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, từ tiếp nhận thông tin, kiểm tra đến xử lý vi phạm.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, cảnh báo hàng giả còn làm suy giảm động lực đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, cảnh báo hàng giả còn làm suy giảm động lực đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Ông nêu rõ: “Doanh nghiệp chân chính phải đầu tư công nghệ, nghiên cứu khoa học, khảo nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón và bảo vệ sức khỏe đất. Trong khi đó, những cơ sở làm giả, làm nhái có thể sao chép sản phẩm hoặc công bố tính năng tương tự mà không phải đầu tư nghiên cứu tương xứng”.

Theo ông Tâm, khi thành quả nghiên cứu bị sao chép, làm nhái, doanh nghiệp không chỉ chịu thiệt hại về doanh thu và thương hiệu mà còn gặp khó trong bảo vệ giá trị đầu tư khoa học, công nghệ. Về lâu dài, điều này có thể làm suy giảm động lực phát triển những dòng phân bón chuyên biệt, sản phẩm vi sinh và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng.

Thiệt hại với người nông dân cũng không dừng ở số tiền mua một bao phân. Ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn ThaibinhSeed, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, khái quát hậu quả thành “5 cái mất”: mất tiền, mất công sức, mất mùa, mất thương hiệu và mất lòng tin. Đặc biệt, khi mua phải sản phẩm giả mạo nhãn hiệu uy tín, nông dân có thể mất niềm tin cả với sản phẩm thật; còn doanh nghiệp chân chính phải gánh hậu quả từ hành vi vi phạm mà mình không gây ra.

Ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Vinachem, đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý lưu hành phân bón, đồng thời nghiên cứu nâng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Luyện, Phó Tổng Giám đốc Vinachem, đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý lưu hành phân bón, đồng thời nghiên cứu nâng mức xử phạt đối với hành vi sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, bảo đảm tương xứng với tính chất và hậu quả vi phạm. Theo ông, cần tăng cường hậu kiểm đột xuất tại các cơ sở có dấu hiệu vi phạm hoặc có phản ánh từ người dân, doanh nghiệp; đồng thời siết quản lý hoạt động kinh doanh phân bón trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Luyện cũng cho biết Vinachem đang triển khai các giải pháp chuyển đổi số, phát triển kênh phân phối và cung cấp thông tin chính thức nhằm giúp nông dân tiếp cận sản phẩm chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ người tiêu dùng mà còn góp phần minh bạch hóa thị trường, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhấn mạnh: “Một thị trường phân bón lành mạnh không chỉ cần những sản phẩm chất lượng, những doanh nghiệp chân chính, mà còn cần một môi trường pháp lý nghiêm minh, sự phối hợp hiệu quả và quyết tâm hành động của tất cả các bên liên quan. Ảnh: Nguyễn Duyên.

Trước thực trạng này, TS. Phùng Hà, Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam, nhấn mạnh: “Một thị trường phân bón lành mạnh không chỉ cần những sản phẩm chất lượng, những doanh nghiệp chân chính, mà còn cần một môi trường pháp lý nghiêm minh, sự phối hợp hiệu quả và quyết tâm hành động của tất cả các bên liên quan”.

Để biến yêu cầu đó thành kết quả cụ thể, trước hết cần tăng cường hậu kiểm đột xuất tại các cơ sở có dấu hiệu vi phạm; kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ tập trung vào khâu bán lẻ. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chia sẻ dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, xác định trách nhiệm của từng chủ thể và xử lý nghiêm các đường dây có tổ chức. Cơ chế cảnh báo nhanh cũng cần được thiết lập để kịp thời ngăn chặn hàng nghi vấn tiếp tục lưu thông.

Cùng với đó, cần rà soát chế tài để bảo đảm tính răn đe, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phân bón và tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. Doanh nghiệp phải chủ động quản lý hệ thống đại lý, bảo vệ nhãn hiệu, cung cấp thông tin và chứng cứ khi phát hiện dấu hiệu làm giả. Hiệp hội cần phát huy vai trò đầu mối kết nối, tiếp nhận phản ánh và kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác minh, xử lý.

Tuyên truyền để nông dân lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng là cần thiết, nhưng không thể đẩy trách nhiệm nhận diện hàng giả sang người mua. Khi bao bì và nhãn hiệu bị làm giả tinh vi, chất lượng sản phẩm chỉ có thể được xác định bằng quy trình chuyên môn. Vì vậy, trách nhiệm chính vẫn thuộc về hệ thống quản lý, kiểm soát thị trường và các chủ thể trong chuỗi cung ứng.

Làm sạch thị trường phân bón không thể chỉ đo bằng số vụ xử lý hay số tiền phạt. Thước đo quan trọng hơn là khả năng ngăn hàng giả tái xuất hiện, bảo vệ được mùa màng và sinh kế của nông dân, đồng thời bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ pháp luật không bị đặt vào thế cạnh tranh bất bình đẳng.