Ảnh minh họa: Phân bón Cà Mau

Theo thông cáo nhà đầu tư của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM), tháng 10/2026, doanh nghiệp này tiêu thụ được 70.400 tấn ure, giảm 10,5% so với tháng trước. Trong đó, lượng tiêu thụ nội địa giảm 28,3%, còn 43.410 tấn; xuất khẩu lại tăng 48,9%, lên 26.990 tấn.

Với NPK, lượng tiêu thụ mặt hàng phân bón này giảm 47,5% so với tháng trước, ở mức 5.700 tấn.

Sản lượng đạm chức năng tiêu thụ tháng 10/2026 cũng giảm 77,5%, đạt 3.200 tấn; phân bón tự doanh tăng 4,1%, lên 22.730 tấn.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, sản lượng tiêu thụ ure của Phân bón Cà Mau đạt 811.410 tấn, bao gồm nội địa đạt 371.210 tấn và 440.200 tấn xuất khẩu.

Sản lượng các mặt hàng còn lại đạt lần lượt là 182.530 tấn NPK, 58.060 tấn đạm chức năng và 323.230 tấn phân bón tự doanh.

Với kết quả trên, Phân bón Cà Mau đã hoàn thành 66,8% sản lượng tiêu thụ ure trong nước, hoàn thành và vượt 60% sản lượng xuất khẩu ure.

Với NPK, đạm chức năng, doanh nghiệp này hoàn thành lần lượt 79% và 74% kế hoạch sản lượng tiêu thụ. Phân bón tự doanh hoàn thành và vượt 4% sản lượng kế hoạch năm.

Sang tháng 11/2026, Phân bón Cà Mau đặt mục tiêu tiêu thụ 48.000 tấn ure, bao gồm 33.000 tấn trong nước và 15.000 tấn xuất khẩu.

Kế hoạch tiêu thụ NPK là 20.000 tấn, đạm chức năng là 5.000 tấn, phân bón tự doanh là 11.500 tấn.

Liên quan đến kế hoạch tài chính, đầu tháng 11 vừa qua, Phân bón Cà Mau đã công bố điều chỉnh kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận năm 2026.

Theo đó, doanh nghiệp nâng mục tiêu doanh thu hợp nhất từ 17.615 tỷ đồng lên 18.926 tỷ đồng, tăng hơn 7%. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh từ 1.182 tỷ đồng lên 2.168 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2026, PVCFC đã mang về 18.305 tỷ đồng doanh thu bán hàng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế ở mức 2.285 tỷ đồng, tăng 50%.

Liên quan đến tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của PVCFC đạt 11.883 tỷ đồng, trong đó 5.294 tỷ đồng vốn điều lệ và 2.340 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 12,6% so với ngày đầu năm, lên mức 19.860 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 16.453 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng tài sản.

Nhóm tăng mạnh nhất là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn với 45%, đạt 3.408 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 10%, ở mức 4.306 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tại ngày 30/9/2026 ở mức 7.977 tỷ đồng, tăng 16,5 %. Trong đó nợ ngắn hạn chiếm 87%, ở mức 6.910 tỷ đồng. Riêng khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 2.699 tỷ đồng, tăng 21,3%.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu DCM đang giao dịch quanh ngưỡng 30.000 đồng/cp. Chốt phiên 19/11, giá cổ phiếu DCM ở mức 30.150 đồng/cp, giảm 15% so với đỉnh ngắn hạn 35.500 đồng/cp ghi nhận giữa tháng 10/2026.