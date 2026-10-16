Phân bón Cà Mau vượt 50% mục tiêu xuất khẩu ure năm 2026

Sản phẩm của Phân bón Cà Mau hiện tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang hơn 20 thị trường trên thế giới. Ảnh minh họa: Phân bón Cà Mau

Theo thông cáo nhà đầu tư công bố ngày 16/10 của Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HoSE: DCM), tháng 9/2026, kết quả tiêu thụ ure của Phân bón Cà Mau tăng 13,1% về lượng so với tháng trước, lên mức 78.680 tấn. Trong đó, lượng tiêu thụ trong nước tăng 23,7%, đạt 60.560 tấn; xuất khẩu giảm 12,2%, còn 18.120 tấn.

Sản lượng đạm chức năng của doanh nghiệp bán trong tháng tăng mạnh 160% so với tháng trước, đạt 14.260 tấn. NPK và phân bón tự doanh tiêu thụ lại giảm lần lượt 62% và 36% so với tháng trước, xuống còn 10.860 tấn và 21.820 tấn.

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, sản lượng ure tiêu thụ của Phân bón Cà Mau đạt 741.010 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước đạt 327.800 tấn, xuất khẩu đạt 413.210 tấn. Sản lượng ure tiêu thụ trong nước đã hoàn 66% kế hoạch năm, xuất khẩu hoàn thành 150% (tương ứng vượt 50% mục tiêu).

Ở các sản phẩm khác, sản lượng tiêu thụ NPK hoàn thành 76% kế hoạch năm (đạt 176.830 tấn); phân bón tự doanh với 76% (đạt 300.510 tấn); đạm chức năng với 45% (đạt 54.860 tấn).

Sang tháng 10/2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch sản xuất ure với 63.410 tấn, tiêu thụ đạt 50.000 tấn. Về NPK, sản lượng sản xuất mục tiêu trong tháng là 17.650 tấn, tiêu thụ đạt 10.000 tấn.

Hiện PVCFC sở hữu một nhà máy sản xuất ure với công suất thiết kế 800.000 tấn/năm; hai nhà máy sản xuất NPK với tổng công suất 660.000 tấn/năm.

Chỉ riêng 2 quý đầu năm 2026, mảng ure và NPK đã mang về cho doanh nghiệp lần lượt 6.824 tỷ đồng và 1.950 tỷ đồng, chiếm lần lượt 55% và 15,8% tổng doanh thu của PVCFC (đạt 12.306 tỷ đồng). Trong đó, riêng xuất khẩu ure và NPK đạt lần lượt 4.549 tỷ đồng và 435 tỷ đồng.

Năm 2026, Phân bón Cà Mau đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế với 1.320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.182 tỷ đồng.

Định hướng phát triển thời gian tới, Phân bón Cà Mau đặt mục tiêu đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng đến năm 2030. Ở giai đoạn tiếp theo, mức tăng trưởng doanh thu hợp nhất 2031 – 2035 là 11%/năm, 2036 – 2050 từ 2 – 4%/năm.

Trong cơ cấu doanh thu, giai đoạn 2031 – 2050, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu quốc tế chiếm từ 31 – 40% tỷ trọng; doanh thu sản phẩm mới chiếm từ 42 – 48%.

Ba lĩnh vực chiến lược của PVCFC giai đoạn này là phân bón, khí công nghiệp và hóa chất, công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch.