Phân bón Cà Mau tiếp sức hành trình 'Xanh hóa Trường Sa'

Đại diện Phân bón Cà Mau trao nguồn lực hỗ trợ chương trình “Vì màu xanh Trường Sa” năm 2026 tại Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân có Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân; Đại tá Nguyễn Văn Tạo, Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Về phía Phân bón Cà Mau có ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, cùng các thành viên HĐQT và đại diện các đơn vị.

Tại chương trình, Phân bón Cà Mau đã trao tặng nguồn lực trị giá 4,6 tỷ đồng, trong đó 4,3 tỷ đồng dành cho các hạng mục xây dựng 3 vườn ươm, cung cấp cây giống, phân bón và các điều kiện phục vụ phát triển cây xanh trên đảo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dành 150 triệu đồng hỗ trợ học bổng và 150 triệu đồng cho hoạt động khám, chữa bệnh, góp phần chăm lo điều kiện học tập, sức khỏe và đời sống của quân và dân Trường Sa. Đáng chú ý, chương trình hỗ trợ 30 tấn phân bón NPK 20-10-10, bổ sung nguồn dinh dưỡng cho cây trồng trong điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đặc thù tại các đảo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC chia sẻ, quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) gắn liền với biển và thềm lục địa Việt Nam. Đối với các thế hệ người lao động PETROVIETNAM, biển đảo không chỉ là không gian hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn gắn với trách nhiệm và tình cảm sâu sắc đối với các lực lượng đang ngày đêm gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Ông Văn Tiến Thanh, Chủ tịch HĐQT PVCFC: Phân bón Cà Mau lựa chọn đồng hành cùng Trường Sa bằng chính thế mạnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng.

Tiếp nối tinh thần ấy, Phân bón Cà Mau lựa chọn đồng hành cùng Trường Sa bằng chính thế mạnh của doanh nghiệp trong lĩnh vực phân bón và dinh dưỡng cây trồng. Theo ông Văn Tiến Thanh, việc hỗ trợ phát triển cây xanh không chỉ góp phần cải thiện môi trường sinh thái, điều kiện sinh hoạt trên các đảo mà còn thể hiện mong muốn đóng góp những giá trị thiết thực, lâu dài cho quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành của Phân bón Cà Mau đối với quân và dân Trường Sa. Ông nhấn mạnh việc hỗ trợ phân bón cùng các nguồn lực phát triển cây xanh là phù hợp với nhu cầu thực tiễn, có ý nghĩa thiết thực và kịp thời trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt tại các đảo. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được trao tặng, phát huy tối đa giá trị của chương trình.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trao quà lưu niệm và ghi nhận sự đồng hành của Phân bón Cà Mau trong chương trình xanh hóa Trường Sa.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại diện Phân bón Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tham quan vườn ươm cây giống số 3. Công trình góp phần tạo nguồn cây giống phục vụ hoạt động trồng, chăm sóc và phát triển cây xanh, đáp ứng nhu cầu triển khai chương trình xanh hóa Trường Sa.

Đại diện Phân bón Cà Mau cùng cán bộ, chiến sĩ Hải quân tại vườn ươm cây giống số 3.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan tàu hải quân, tìm hiểu điều kiện công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Nhân dịp này, đại diện Phân bón Cà Mau trao quà lưu niệm tới đại diện cán bộ, chiến sĩ tàu, thể hiện tình cảm và sự gắn bó của doanh nghiệp với lực lượng Hải quân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đoàn Phân bón Cà Mau tham quan tàu hải quân và trao quà lưu niệm tới đại diện cán bộ, chiến sĩ.

Chương trình “Phân bón Cà Mau - Vì màu xanh Trường Sa” đã được khởi động từ năm 2022, từng bước duy trì và mở rộng các hoạt động hỗ trợ phát triển cây xanh, chăm lo đời sống quân và dân trên đảo.

Lễ bàn giao năm 2026 tiếp tục khẳng định sự phối hợp, gắn bó giữa Phân bón Cà Mau và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp thành viên PETROVIETNAM trong việc đồng hành cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ những nguồn lực được trao gửi, hành trình vun bồi màu xanh Trường Sa tiếp tục được nối dài, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, bền vững nơi tuyến đầu Tổ quốc.