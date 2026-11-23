Festival Tôm Cà Mau 2026 – Không gian hội tụ giá trị kinh tế và văn hoá địa phương

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 21-25/11, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam (24/11). Lễ khai mạc được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV10, với chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa, mở đầu chuỗi hoạt động văn hoá, triển lãm và xúc tiến thương mại của tỉnh.

Ông Trần Chí Nguyện (thứ 3, từ phải sang), Phó Tổng Giám đốc PVCFC, đại diện nhận hoa và danh vị Nhà tài trợ Kim cương từ Ban Tổ chức.

Tại Festival, các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp có dịp giới thiệu sản phẩm, kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua các hoạt động trưng bày và giao lưu văn hoá, Cà Mau cũng giới thiệu câu chuyện về vùng đất, con người gắn với nghề nuôi tôm. Từ sinh kế của nhiều hộ dân, con tôm đã trở thành sản phẩm chủ lực của kinh tế thuỷ sản và là một phần trong hình ảnh nhận diện của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái đặc trưng và kinh nghiệm sản xuất của người dân tạo nên lợi thế cho ngành tôm Cà Mau. Trên nền tảng đó, việc xây dựng thương hiệu gắn với vùng nuôi và nguồn gốc sản phẩm góp phần nâng cao giá trị con tôm. Festival tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu những thế mạnh này đến người tiêu dùng và đối tác trong, ngoài nước.

Chia sẻ về việc đồng hành cùng lễ hội, đại diện lãnh đạo PVCFC cho biết: “Cà Mau không chỉ là nơi PVCFC đặt trụ sở và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn là vùng đất gắn bó với hành trình trưởng thành của doanh nghiệp. Đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, chúng tôi mong muốn góp phần quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau, giới thiệu những giá trị văn hoá đặc trưng của địa phương và kết nối hình ảnh Cà Mau với đông đảo công chúng. Đây cũng là một trong những hoạt động thể hiện trách nhiệm và cam kết gắn bó lâu dài của PVCFC đối với sự phát triển của tỉnh nhà”.

Phân Bón Cà Mau – Dấu ấn doanh nghiệp từ vùng đất cực Nam

Nhà máy Đạm Cà Mau là một trong những công trình tiêu biểu, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của thương hiệu Phân Bón Cà Mau. Từ một nhà máy sản xuất, PVCFC từng bước mở rộng năng lực sản xuất, đa dạng hoá danh mục sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối và thị trường xuất khẩu. Đến nay, sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt tại hơn 20 quốc gia, ghi dấu bước phát triển của một thương hiệu mang tên vùng đất nơi mình hình thành.

Phân Bón Cà Mau đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, PVCFC duy trì sự gắn bó với địa phương thông qua các chương trình an sinh xã hội, hoạt động văn hoá và sự kiện cộng đồng. Qua đó, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm với địa phương và giữ mối liên hệ với người dân Cà Mau trong quá trình phát triển.

Với PVCFC, việc đồng hành quảng bá thương hiệu tôm Cà Mau tại Festival cho thấy sự chung tay của doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau trong xây dựng hình ảnh địa phương. Nếu Nhà máy Đạm Cà Mau là dấu ấn của quá trình phát triển công nghiệp, thì con tôm là sản phẩm chủ lực của ngành thuỷ sản, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân. Qua công tác truyền thông cho sự kiện, PVCFC góp phần giới thiệu sản phẩm tôm, vùng nuôi và câu chuyện của người làm nghề đến công chúng và đối tác trong, ngoài nước.

Trong bối cảnh các địa phương ngày càng chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp góp phần mở rộng nguồn lực, tăng cường truyền thông và kết nối thị trường.

Sự đồng hành của PVCFC thể hiện cam kết tiếp tục gắn bó với những hoạt động văn hoá, kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Từ nền tảng phát triển tại Cà Mau, PVCFC tiếp tục đóng góp vào hành trình quảng bá tiềm năng, nâng cao giá trị thương hiệu địa phương và giới thiệu hình ảnh đất và người Cà Mau trên những không gian kết nối rộng lớn hơn./.