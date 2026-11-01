Phân bón Cà Mau (DCM): Doanh thu quý III/2026 tăng 92%, chi phí tài chính tăng hơn 5 lần

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Phân bón Cà Mau, mã ck: DCM), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.741 tỷ đồng, tăng 92,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, với mức tăng 99,1%, lên 4.642 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 67,3%, đạt 1.098 tỷ đồng.

Ảnh: DCM

Ở hoạt động tài chính, doanh thu tài chính giảm 56,3%, xuống 56,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí tài chính tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ, lên 144,3 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt gần 37,4 tỷ đồng, gần gấp đôi quý III/2025. Chi phí bán hàng tăng 32,2%, lên 358,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 43,5%, đạt 154 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Phân bón Cà Mau ghi nhận lợi nhuận trước thuế 501,4 tỷ đồng, tăng 32,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 432,3 tỷ đồng, tăng 31,8% so với quý III/2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Phân bón Cà Mau cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 104 tỷ đồng chủ yếu nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, góp phần cải thiện doanh thu và lợi nhuận gộp. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trước các khoản giảm trừ tăng hơn 2.903 tỷ đồng, tương đương gần 94% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Phân bón Cà Mau ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.734 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.284 tỷ đồng, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Phân bón Cà Mau đạt 19.860 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 16.453,4 tỷ đồng, chiếm gần 83% tổng tài sản. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 3.470 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 4.555 tỷ đồng, tăng 11,1%, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Ở nhóm các khoản phải thu, phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 30/9/2026 giảm 53,8% so với đầu năm, xuống còn 313,3 tỷ đồng. Ngược lại, phải thu ngắn hạn khác tăng 51,5%, lên 362,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Phân bón Cà Mau đạt 7.977 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 86,6%, tương đương 6.910 tỷ đồng. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 2.699 tỷ đồng, tăng 21,3% so với thời điểm đầu năm.