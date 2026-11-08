Phân bổ hơn 88,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2027 cho tuyến cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng

Đơn vị thi công huy động máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Ảnh: Anh Tuấn

Theo Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 29/10/2026, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thống nhất phương án phân bổ 88.587 triệu đồng (hơn 88,5 tỷ đồng) từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương trong nước cho dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình.

Dự án thuộc lĩnh vực giao thông nhóm A, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Khánh Nhạc, Khánh Hội, Khánh Thiện, Khánh Trung, Yên Mỹ, Yên Thắng với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024-2029.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết theo quy định.