UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định về phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số tiền hơn 68,564 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm 48,564 tỷ đồng ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và 20 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh đối ứng.

Đầu tư tuyến ống dẫn nước từ hồ Sông Chò về hồ Suối Dầu phục vụ cho các mục tiêu kinh tế, xã hội. Ảnh minh họa.

Theo quyết định, 16,18 tỷ đồng được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh. Trong đó, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao 4,76 tỷ đồng; Sở Nông nghiệp và Môi trường 3,356 tỷ đồng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1,65 tỷ đồng; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa - Phước Bình 1,474 tỷ đồng; Sở Nội vụ 1,3 tỷ đồng; Sở Tư pháp 1 tỷ đồng, cùng các đơn vị liên quan. Kinh phí tập trung hỗ trợ người dân, các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP, kinh tế nông - lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi số, bình đẳng giới, trợ giúp pháp lý và bảo tồn văn hóa gắn với du lịch.

Đối với cấp cơ sở, tỉnh bổ sung có mục tiêu 52,384 tỷ đồng cho ngân sách các xã, phường để thực hiện chương trình. Các địa phương có trách nhiệm trình HĐND cấp xã phân bổ chi tiết theo quy định và bố trí kinh phí đối ứng theo tỷ lệ quy định của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, nhiệm vụ, bảo đảm công khai, minh bạch và báo cáo tiến độ giải ngân theo quy định. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi, đôn đốc, kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026. Sở Tài chính phối hợp theo dõi giải ngân và tham mưu báo cáo kết quả phân bổ vốn cho Thường trực HĐND, HĐND tỉnh chậm nhất ngày 30-11-2026.