Phân bổ hiệu quả nguồn lực hỗ trợ xây dựng pháp luật

Thống nhất, công khai, minh bạch và đúng tôn chỉ, mục tiêu

Giám đốc Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật Đặng Trần Anh Tuấn cho biết, hệ thống văn bản pháp lý, cơ cấu tổ chức, quy trình quản trị và cơ chế phối hợp từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở để Quỹ vận hành thống nhất, công khai, minh bạch và đúng tôn chỉ, mục tiêu.

Điểm nổi bật là Quỹ đã từng bước chuyển từ giai đoạn thiết lập tổ chức sang vận hành thực chất, đã huy động được nguồn lực xã hội hóa; mở rộng kết nối nguồn lực tài chính, tri thức, chuyên gia, dữ liệu và công nghệ; tổ chức tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ trên phạm vi toàn quốc; xác định các nhóm nhiệm vụ ưu tiên và bước đầu thực hiện hỗ trợ, tài trợ cho nhiệm vụ cụ thể.

Qua đó, Quỹ bước đầu phát huy vai trò cầu nối và công cụ bổ sung nguồn lực cho các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật có tính cấp thiết, liên ngành, liên vùng, tác động rộng - những lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực kịp thời, linh hoạt và có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số: 66-NQ/TW.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc như Quỹ mới được thành lập và thời gian vận hành thực tế còn ngắn; một số cơ chế, quy trình nghiệp vụ và phương thức phối hợp đang tiếp tục được hoàn thiện trong quá trình triển khai. Quy mô nguồn lực xã hội hóa đã huy động còn khiêm tốn so với tiềm năng và yêu cầu hỗ trợ các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trên phạm vi toàn quốc; việc mở rộng mạng lưới đối tác và chuyển các cam kết, quan tâm thành nguồn lực cụ thể cần thêm thời gian…

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì phiên họp lần thứ tư của Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Trong các tháng cuối năm 2026, Quỹ tập trung chuyển mạnh từ hoàn thiện nền tảng sang vận hành thực chất, phát huy rõ hơn vai trò là thiết chế huy động, kết nối và phân bổ nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số: 66-NQ/TW với các nhiệm vụ như tổ chức triển khai đồng bộ Thông tư số: 10/2026/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; khẩn trương tiếp nhận, rà soát, thẩm định và tổ chức hỗ trợ, tài trợ các dự án, nhiệm vụ, hoạt động nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, tạo ra thay đổi đột phá, tích cực, hiệu quả, bền vững về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, đẩy mạnh vận động, đa dạng hóa và mở rộng mạng lưới đối tác đóng góp; chú trọng huy động nguồn lực tài chính, tri thức, chuyên gia, dữ liệu và công nghệ; xây dựng cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài với doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở nghiên cứu, đào tạo trên nguyên tắc tự nguyện, minh bạch, không gắn đóng góp với yêu cầu tác động, chi phối hoặc hướng lái chính sách.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế lựa chọn, theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hỗ trợ, tài trợ; gắn việc sử dụng nguồn lực với sản phẩm, kết quả đầu ra và tác động đối với chất lượng xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công khai thông tin để bảo đảm trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin đối với hoạt động của Quỹ.

Song song với đó, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ (thay thế Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hiện nay); đẩy nhanh chuyển đổi số, xây dựng công cụ quản lý nghiệp vụ và dữ liệu phục vụ toàn bộ chu trình vận động, tiếp nhận, hỗ trợ, tài trợ, theo dõi, giám sát và công khai kết quả, hướng tới quản trị Quỹ hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Bảo đảm hoạt động giải ngân "đúng, trúng" và đúng pháp luật

Tại phiên họp lần thứ tư của Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật, do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ chủ trì, các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ cũng đã trao đổi, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026 của Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật; hồ sơ dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số: 3722/QĐ-BTP ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật; về kinh phí hoạt động hỗ trợ, tài trợ của Quỹ năm 2026 do ngân sách nhà nước cấp.

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp bảo đảm Quỹ vận hành thực chất, phát huy rõ hơn vai trò là thiết chế huy động, kết nối và phân bổ nguồn lực hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số: 66-NQ/TW, tạo ra thay đổi đột phá, tích cực, hiệu quả, bền vững về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm hoạt động giải ngân Quỹ “đúng, trúng” và đúng pháp luật.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan quản lý Quỹ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thay thế Quyết định số: 3722/QĐ-BTP ngày 29/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật để sớm trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký ban hành. Đồng thời, nghiên cứu quy chế theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả hỗ trợ, tài trợ của Quỹ để có cơ sở đánh giá, giám sát việc thực hiện một số hoạt động.

Về mặt tổ chức nhân sự, cần rà soát, kiện toàn tổ chức nhân sự của cơ quan quản lý Quỹ để bảo đảm hoạt động. Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị, đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tài trợ cho các dự án, nhiệm vụ; ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết, tạo ra thay đổi đột phá, tích cực, hiệu quả, bền vững về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật bảo đảm đúng quy định.

Quỹ tiếp tục kết nối, trao đổi với các nhà tài trợ để tiếp tục huy động nguồn lực, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; song song với kết nối với những người thụ hưởng có tiềm năng để thúc đẩy hoạt động của Quỹ. Ngoài ra, Quỹ cần tăng cường tổ chức một số hoạt động phù hợp với các quy định; chuyển đổi số, truyền thông…