Phân bổ gần 200 tỷ đồng mua xe công vụ cho xã, phường, đặc khu thuộc Lâm Đồng

Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng phân bổ từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2026 số tiền 198,4 tỷ đồng để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường, đặc khu để thanh toán chi phí mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.

Trong đợt này, tỉnh Lâm Đồng bố trí 124 xe ô tô (1 xe cho mỗi xã, phường, đặc khu) với mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe (theo quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29-1-2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Lâm Đồng có 100 xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi).

Tỉnh Lâm Đồng bố trí 124 xe ô tô (1 xe cho mỗi xã, phường, đặc khu) với mức giá tối đa 1,6 tỷ đồng/xe. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Riêng các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, cấp biển; phí bảo hiểm; lệ phí kiểm định; phí bảo trì đường bộ và các khoản chi phí hợp pháp khác chưa tính trong giá mua xe do ngân sách xã, phường, đặc khu chủ động cân đối, bố trí theo quy định.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc bố trí kinh phí, mua sắm và tiếp nhận xe mới phải gắn với việc xử lý xe ô tô hiện có để bảo đảm sau khi thực hiện, số lượng xe phục vụ công tác chung của từng xã, phường, đặc khu không vượt định mức 2 xe/địa phương.