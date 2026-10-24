Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp xã đến năm 2030

Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất được giao chi tiết cho từng địa phương, bao gồm 3 nhóm chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất nông nghiệp, các định mức được chia rõ theo diện tích trồng lúa, cây hằng năm, cây lâu năm, các loại rừng, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi tập trung và làm muối.

Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, quyết định phân bổ cụ thể diện tích cho đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất quốc phòng, an ninh, trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và đất công cộng. Chỉ tiêu đất dành cho khu công nghệ cao được xác định riêng biệt nhằm phục vụ định hướng phát triển mũi nhọn.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra và cập nhật định kỳ kết quả thực hiện. Khi xuất hiện điều chỉnh quy hoạch các cấp hoặc phát sinh dự án động lực làm thay đổi nhu cầu, Sở có trách nhiệm rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu giữa các địa phương, chuyển giao nguồn lực đất đai từ nơi sử dụng chưa hiệu quả sang khu vực có nhu cầu thực tế và khả năng thu hút đầu tư cao.

Đối với chính quyền cấp xã, các đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu được giao để quản lý, rà soát nhu cầu chuyển mục đích, thu hồi, giao đất và cho thuê đất. Đồng thời các địa phương đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2026.