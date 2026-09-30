Phân bổ 745 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2026-2030

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu đầu tư của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh lên tới hơn 2.257 tỷ đồng. Trong đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc đề xuất 1.272,6 tỷ đồng; Trường Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình 159,5 tỷ đồng; Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đề xuất 200 tỷ đồng; Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đề xuất hơn 355 tỷ đồng và Trường Đại học Hùng Vương đề xuất 270 tỷ đồng.

Theo dự kiến của Sở Tài chính, Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc được bố trí 265 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung cho giải phóng mặt bằng, hạ tầng và các hạng mục thiết yếu, phù hợp với định hướng phát triển trường cao đẳng chất lượng cao. Phần nhu cầu còn lại sẽ tiếp tục huy động từ nguồn Trung ương, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn hợp pháp khác.

Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương báo cáo tại hội nghị.

Trường Cao đẳng Công nghệ Hòa Bình dự kiến được bố trí 100 tỷ đồng, ưu tiên xử lý những hạng mục cấp thiết, trực tiếp phục vụ đào tạo như ký túc xá, xưởng thực hành, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng kỹ thuật. Sau sáp nhập 3 trường, đơn vị định hướng tập trung đầu tư tại 2 cơ sở chính và xây dựng trường chất lượng cao trong giai đoạn 2026-2030.

Đối với Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, mức vốn dự kiến là 110 tỷ đồng. Sau sắp xếp, sáp nhập, đội ngũ và người học tập trung về cơ sở chính làm gia tăng nhu cầu về phòng học, ký túc xá, xưởng thực hành và các công trình phục vụ đào tạo. Vì vậy, nguồn vốn sẽ ưu tiên những hạng mục cấp thiết, phục vụ trực tiếp việc giảng dạy, thực hành và chỗ ở cho người học.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Trường Đại học Hùng Vương dự kiến được bố trí 270 tỷ đồng, gồm 220 tỷ đồng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; 20 tỷ đồng xây dựng hàng rào, nâng cấp và mở rộng đường giao thông; 30 tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu đa năng. Trong đó, giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ then chốt để hoàn thiện dự án tổng thể của nhà trường.

Riêng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, trước mắt chưa xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trong phương án này. Việc đầu tư sẽ được xem xét sau khi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nâng cấp thành Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Phú Thọ và trên cơ sở đánh giá lại sự cần thiết, quy mô, tổng mức đầu tư phù hợp với định hướng phát triển. Đối với dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo chất lượng cao và chuyển đổi số, nhà trường đã được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Sở Tài chính đề nghị xem xét phương án dự kiến phân khai 745 tỷ đồng, đồng thời giao các Ban Quản lý dự án khu vực lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Sau khi các dự án hoàn thiện thủ tục, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phù hợp với tổng mức đầu tư được phê duyệt và khả năng cân đối nguồn lực.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị thành lập đoàn công tác khảo sát thực tế tại các trường, đánh giá cụ thể hiện trạng, nhu cầu đầu tư, làm cơ sở xem xét, phân bổ nguồn vốn phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng đào tạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các trường tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung vào những dự án thực sự cấp thiết; đồng thời cân đối nhu cầu trên tinh thần chia sẻ với điều kiện, khả năng nguồn lực của tỉnh.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn tổng hợp, tham mưu để lãnh đạo tỉnh xem xét, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả.