Bộ Công thương vừa có Tờ trình gửi Chính phủ, đề xuất ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cho các địa phương đến hết năm 2027.

Theo đề xuất, tổng công suất phân bổ khoảng 5.630MW, gồm 2.630MW đến hết tháng 3/2027 và 3.000MW trong thời gian còn lại của năm.

Tổng vốn cần thiết để phát triển 5.630MW điện mặt trời mái nhà ước khoảng 67.560 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí hệ thống pin lưu trữ. (Ảnh: Hồng Hạnh).

TP.HCM được đề xuất phân bổ công suất lớn nhất

Theo dự thảo Nghị quyết, TP.HCM được đề xuất phân bổ công suất lớn nhất với 628MW, tiếp đến là Hà Nội 510MW, Ninh Bình 352MW, Bắc Ninh 328MW, Tây Ninh 326,2MW và Thanh Hóa 320MW.

Bộ Công thương cho biết, phương án phân bổ được xây dựng dựa trên mức tăng trưởng phụ tải điện giai đoạn 2026 - 2027 của từng địa phương, kết hợp xem xét nhu cầu và tiềm năng phát triển điện mặt trời mái nhà.

Cách tính này thay cho phương án lấy ý kiến trước đó, vốn dựa trên số hộ gia đình, thu nhập bình quân đầu người, sản lượng điện tiêu thụ và hệ số sản lượng điện mặt trời. Trong quá trình góp ý, nhiều địa phương cho rằng chỉ tiêu được giao theo cách tính cũ vượt khả năng thực tế, khó triển khai.

Theo Bộ Công thương, phân bổ theo tăng trưởng phụ tải sẽ gắn quy mô phát triển nguồn điện với nhu cầu sử dụng tại chỗ, đặc biệt tại những địa phương có nhiều khu công nghiệp, nhà xưởng. Qua đó, góp phần giảm lượng điện nhận từ hệ thống và áp lực lên lưới điện.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách bảo đảm cung ứng điện đến hết năm 2027, trong đó đặt mục tiêu phát triển khoảng 6.000 MW điện mặt trời mái nhà.

Tuy nhiên, theo tổng hợp của Bộ Công thương, công suất các địa phương dự kiến triển khai đến hết năm 2027 mới đạt khoảng 1.678MW, gồm 374MW tại hộ gia đình, 247MW tại cơ quan, công sở và 1.057MW tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Bộ Công thương nhận định, việc giao chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần giảm phụ tải đỉnh và áp lực cung ứng điện.

Cần hơn 67.500 tỷ đồng để phát triển điện mặt trời mái nhà

Theo tính toán của Bộ Công thương, với suất đầu tư tham khảo khoảng 12 triệu đồng/kW, tổng vốn cần thiết để phát triển 5.630 MW điện mặt trời mái nhà ước khoảng 67.560 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí hệ thống pin lưu trữ.

Nguồn vốn dự kiến huy động từ xã hội hóa, ngân sách Nhà nước và nguồn tài chính của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Bộ Công thương cho rằng, thời gian triển khai ngắn, trong khi nguồn vốn chưa được bố trí đầy đủ, có thể gây khó khăn cho việc thực hiện, đặc biệt tại các cơ quan, công sở. Việc triển khai đồng loạt cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát chất lượng thiết bị, an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ quy định về đầu tư, mua sắm.

Từ những khó khăn này, Bộ Công thương kiến nghị Chính phủ cân nhắc chuyển từ giao chỉ tiêu mang tính bắt buộc sang "phấn đấu đạt chỉ tiêu" hoặc "phấn đấu hoàn thành", phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Dự thảo cũng xác định hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia trên cơ sở tự nguyện, không giao chỉ tiêu bắt buộc và không gắn việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà với giải quyết thủ tục hành chính.

Để thúc đẩy triển khai, Bộ Công thương đề xuất các địa phương sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ. Bộ Tài chính được đề xuất rà soát, tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công, ngân sách, tài sản công và nghiên cứu chính sách ưu đãi thuế.

EVN có trách nhiệm hướng dẫn đấu nối, bảo đảm vận hành an toàn, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện này.