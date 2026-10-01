Phân biệt xe điện và xe điện hóa: EREV nằm ở đâu?

Xe điện và xe điện hóa khác nhau thế nào?

Xe điện thường được dùng để chỉ các phương tiện sử dụng mô-tơ điện làm nguồn động lực chính. Trong đó, BEV (Battery Electric Vehicle) là dạng xe điện thuần túy, sử dụng năng lượng từ bộ pin để vận hành và không có động cơ đốt trong.

Khách hàng VinFast sạc pin cho xe thuần điện (BEV) tại hệ thống trạm sạc V-Green

BEV phải được sạc từ nguồn điện bên ngoài. Khi vận hành, xe không phát sinh khí thải từ ống xả và phù hợp với xu hướng giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong giao thông. Đổi lại, người sử dụng cần quan tâm đến dung lượng pin, phạm vi hoạt động và khả năng tiếp cận hạ tầng sạc.

Trong khi đó, xe điện hóa (electrified vehicle) là khái niệm rộng hơn, bao gồm những phương tiện có sự tham gia của hệ thống truyền động điện nhưng không nhất thiết loại bỏ động cơ đốt trong.

Các dòng HEV (Hybrid Electric Vehicle) kết hợp động cơ đốt trong với mô-tơ điện, trong đó pin thường được bổ sung năng lượng thông qua phanh tái sinh và hoạt động của động cơ. Xe không cần cắm sạc bên ngoài.

PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) cũng kết hợp động cơ đốt trong và mô-tơ điện nhưng có bộ pin lớn hơn, cho phép sạc từ nguồn điện bên ngoài. Xe có thể vận hành bằng điện trong một phạm vi nhất định trước khi động cơ đốt trong tham gia.

Ngoài ra, MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) sử dụng mô-tơ điện và pin nhỏ để hỗ trợ động cơ đốt trong, chủ yếu trong các giai đoạn khởi động, tăng tốc hoặc giảm tải cho động cơ. Đây không phải xe điện thuần túy.

EREV: Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động

EREV (Extended Range Electric Vehicle) có cách tiếp cận khác với hybrid truyền thống. Điểm cốt lõi là mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong đóng vai trò tạo điện để duy trì năng lượng cho hệ thống khi cần.

ID. ERA 9X là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động EREV đầu tiên trong các hãng được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Công nghệ EREV của Volkswagen có thể mở rộng phạm vi hoạt động lên đến 1.651 km

EREV vẫn có bộ pin và có thể sạc từ nguồn điện bên ngoài. Khi pin còn đủ năng lượng, xe vận hành bằng điện. Khi dung lượng pin giảm, động cơ đốt trong có thể hoạt động như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động.

Cách thiết kế này giúp EREV đáp ứng hai nhu cầu khác nhau: vận hành bằng điện trong đô thị và duy trì khả năng di chuyển đường dài mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc. Đây cũng là điểm khiến EREV được xem là một hướng tiếp cận đáng chú ý trong quá trình điện hóa ngành ô tô.

Không phải xe có mô-tơ điện đều là xe điện

Sự khác biệt giữa các nhóm xe nằm ở nguồn năng lượng, cách tạo lực kéo và vai trò của động cơ đốt trong.

BEV loại bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong; EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động nhưng có động cơ đốt trong làm nguồn phát điện mở rộng phạm vi; PHEV có thể sử dụng cả động cơ điện và động cơ đốt trong để dẫn động; trong khi HEV và MHEV vẫn phụ thuộc vào động cơ đốt trong ở những mức độ khác nhau.

Do đó, khi tìm hiểu một mẫu ô tô được giới thiệu là “xe điện” hay “xe điện hóa”, người dùng cần xác định rõ công nghệ mà xe sử dụng. Việc phân biệt BEV, EREV, PHEV, HEV và MHEV không chỉ giúp hiểu cách vận hành mà còn cho thấy nhu cầu sạc, phạm vi di chuyển và mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu của từng loại phương tiện.