Phân biệt chậm đóng và trốn đóng BHXH
Luật BHXH năm 2024 quy định rõ các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH bắt buộc, căn cứ vào thời hạn đóng, việc đăng ký người tham gia, kê khai tiền lương và các điều kiện liên quan. Trong đó, mốc 60 ngày là một trong những căn cứ quan trọng để xác định hành vi vi phạm. Infographic dưới đây giúp người lao động, doanh nghiệp nhận diện sự khác biệt giữa hai hành vi này, góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/phan-biet-cham-dong-va-tron-dong-bhxh-post879052.html