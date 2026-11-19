Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, một số sở, ban, ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các phòng, ban chuyên môn, các hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo UBND một số phường, xã.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh trình bày các nội dung trong dự thảo

Theo báo cáo tại hội nghị, trước khi xây dựng phương án mới, Sở Xây dựng đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thu và tỷ lệ phần trăm được trích lại cho đơn vị tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố.

Theo đó, từ ngày 1/10/2017 đến 30/4/2026, tổng số phí thu được trên địa bàn tỉnh là hơn 1,056 tỷ đồng, số nộp ngân sách nhà nước hơn 422 triệu đồng, số được để lại cho đơn vị tổ chức thu phí hơn 634 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc thu phí sử dụng tạm thời được triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, một số quy định về đối tượng chịu phí và mức thu cần điều chỉnh sau nhiều năm triển khai. Ngoài ra, các quy định chung của pháp luật về phí, lệ phí, đường bộ và trật tự, an toàn giao thông đường bộ cũng có nhiều thay đổi. Vì vậy, việc rà soát, cập nhật và thay thế các quy định cũ là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với pháp luật hiện hành và yêu cầu quản lý thực tế.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến vào dự thảo

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mức thu và tỷ lệ phần trăm được trích để lại; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Theo dự thảo, mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố vào việc trông, giữ phương tiện tham gia giao thông được quy định chi tiết về mức phí cụ thể theo lượt, theo tháng đối với các nhóm phương tiện khác nhau.

Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố theo diện tích đất được phép sử dụng với các mục đích như: phục vụ thi công xây dựng công trình; tập kết, thu gom rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức đám cưới.

Lãnh đạo UBND phường Đông Kinh nêu ý kiến tại hội nghị

Dự thảo cũng bổ sung các trường hợp không thực hiện thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố như: phục vụ các hoạt động sự kiện chính trị và hoạt động văn hoá, thể thao; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống cháy nổ; tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tổ chức sự kiện tang lễ...

Về tỷ lệ phần trăm (%) để lại, đối với tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước sẽ thực hiện nộp toàn bộ số phí thu được vào ngân sách nhà nước. Đối với tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập được để lại 60% số phí thu được để trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí theo quy định và 40% còn lại nộp ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý, phản biện về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tính đúng đắn, tính khoa học, tính khả thi của nghị quyết; tác động, hiệu quả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo tính hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhân dân và tổ chức xã hội đối với dự thảo.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan chủ trì tham mưu nghiên cứu bổ sung một số nội dung như: đối tượng được miễn giảm và mức giảm thu phí đối với sử dụng tạm thời lòng đường là hộ nghèo; quy định thực hiện thu phí với việc sử dụng lòng đường, hè phố để tổ chức đám cưới; làm rõ quy trình cấp phép đơn giản hóa ra sao để người dân dễ tiếp cận...

Với các kiến nghị, Sở Xây dựng đã giải trình, làm rõ thêm các nội dung và tiếp thu các ý kiến phản biện để bổ sung hoàn chỉnh dự thảo trong thời gian tới.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết để báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét theo quy định.