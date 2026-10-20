Phản biện xã hội đề án bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2026 - 2030

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Đề án, đến năm 2030, tỉnh cơ bản hoàn thành bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các khu vực thuộc diện quy hoạch; khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Mục tiêu cụ thể là bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 3.223 hộ trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó 3.048 hộ thuộc vùng thiên tai và 175 hộ thuộc vùng đặc biệt khó khăn; hình thành 46 điểm bố trí dân cư mới.

Việc triển khai đề án tạo điều kiện hình thành các khu dân cư an toàn, có hạ tầng thiết yếu, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về dự thảo đề án.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết xây dựng đề án, đồng thời tập trung phân tích, góp ý nhằm nâng cao tính phù hợp, khả thi của các nội dung. Các ý kiến chú trọng rà soát tính chính xác, thống nhất của số liệu; sự phù hợp của phương án bố trí dân cư; mức độ an toàn của địa điểm bố trí; khả năng bảo đảm quỹ đất, hạ tầng thiết yếu, điều kiện sản xuất, sinh kế và sự đồng thuận của người dân.

Hội nghị đã đánh giá tính hợp lý của nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư, tiêu chí và thứ tự ưu tiên thực hiện; khả năng huy động, lồng ghép các nguồn lực và phương án tổ chức thực hiện phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu trong nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo đề án. Nhấn mạnh việc bố trí, sắp xếp dân cư phải bảo đảm an toàn, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, gắn với khả năng tiếp cận đất sản xuất, hạ tầng thiết yếu và sinh kế bền vững của người dân. Các ý kiến phản biện cần được nghiên cứu, xem xét đầy đủ, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và đời sống lâu dài của người dân. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan chủ trì xây dựng đề án, tiếp tục rà soát nội dung, số liệu, phương án bố trí dân cư và nhu cầu nguồn lực; tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, bảo đảm đề án có tính khả thi, phù hợp với thực tiễn. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.