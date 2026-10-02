Phản biện dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và một số địa phương liên quan.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì hội nghị

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh gồm 8 điều, quy định về chính sách, nội dung hỗ trợ, danh mục các loại cây trồng được hỗ trợ và việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích phục vụ vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh dự hội nghị

Dự thảo được xây dựng nhằm thay thế Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bình Thuận (trước sáp nhập), đồng thời mở rộng phạm vi chính sách trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mới.

Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo những nội dung cơ bản của dự thảo nghị quyết

Theo dự thảo, đối tượng được hỗ trợ là hộ DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, có đất sản xuất nông nghiệp, có ít nhất một lao động trong độ tuổi, khó khăn về vốn, có nhu cầu nhận đầu tư ứng trước và thuộc vùng DTTS, miền núi theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố.

Ông Bùi Hoa Thám, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng phản biện tại hội nghị về cơ chế ứng trước đầu tư, cung ứng đầu vào, tiêu thụ sản phẩm và thu hồi vốn

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện dự thảo nghị quyết, trong đó chú trọng sự phù hợp của chính sách với phạm vi địa bàn, đối tượng và nhu cầu thực tế; tác động chính sách, tính công bằng, hiệu quả và tính bền vững của chính sách.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn phản biện về sinh kế, thu nhập và khả năng tiếp cận chính sách từ thực tiễn cơ sở

Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng góp ý vào dự thảo nghị quyết

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh cũng phản biện về nội dung, danh mục và mức hỗ trợ; cơ chế đầu tư ứng trước, cung ứng đầu vào, thu mua và tiêu thụ sản phẩm; nguồn lực, năng lực tổ chức thực hiện; việc làm, sinh kế, khả năng tham gia phát triển sản xuất của thanh niên ở vùng đồng bào DTTS và miền núi...

Đồng chí Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thông tin các vấn đề đại biểu quan tâm tại hội nghị

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Thu Hường tiếp thu, giải trình, làm rõ các vấn đề được phản biện tại hội nghị

Đồng chí Đa Cát Vinh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều nhấn mạnh, việc xây dựng chính sách mới diễn ra trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng hơn sau sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó điều kiện sản xuất và nhu cầu hỗ trợ của người dân giữa các khu vực.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Vì vậy, chính sách cần có cơ chế phù hợp với điều kiện mới và bảo đảm khả năng tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, bảo đảm chính sách thực sự giúp người dân tiếp cận nguồn lực sản xuất, nâng cao hiệu quả, thu nhập và ổn định sinh kế, đồng thời sử dụng hiệu quả, bảo toàn nguồn lực Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Triều khẳng định, qua các ý kiến phản biện, nhiều vấn đề cần tiếp tục được quan tâm làm rõ trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để xây dựng báo cáo phản biện, chuyển cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu và giải trình.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh quan tâm theo dõi, xem xét kết quả phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp, thẩm tra và xem xét dự thảo nghị quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến phản biện, rà soát, hoàn thiện dự thảo theo quy định.