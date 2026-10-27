Phản biện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030

Toàn cảnh hội nghị.

Đề án do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, rừng, biển và các vùng sinh thái của tỉnh; chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường và giá trị gia tăng làm trọng tâm.

Đề án đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn sản xuất với chế biến, bảo quản, logistics và tiêu thụ sản phẩm.

Đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân đạt 3,2%/năm; tích tụ, tập trung thêm ít nhất 50.000 ha đất sản xuất; phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất, từng bước nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý về tính khả thi của mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp; đồng thời đề nghị làm rõ hơn việc huy động, phân bổ nguồn lực, lựa chọn các chương trình, dự án ưu tiên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một số nội dung cần được quan tâm là tháo gỡ khó khăn trong tích tụ, tập trung đất đai; nâng cao hiệu quả liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất; phát triển vùng nguyên liệu gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ.

Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp theo lợi thế từng vùng, tránh đầu tư dàn trải; bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả gắn với giá trị gia tăng, thu nhập của người dân và tính bền vững về môi trường.

Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện Đề án, bảo đảm tính khoa học, đồng bộ và khả thi khi triển khai thực hiện.