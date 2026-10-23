Phản biện Đề án nâng cao chất lượng giống cây lâm nghiệp

Toàn cảnh Hội thảo.

Căn cứ vào dự thảo Đề án và các tài liệu có liên quan do Viện Nông nghiệp Thanh Hóa gửi đến, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (sau đây gọi tắt là Liên hiệp Hội) cùng với ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia, Liên hiệp Hội đã xây dựng thành báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện.

Báo cáo đánh giá dự thảo Đề án được xây dựng công phu, kỹ lưỡng, bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Đề án đã đề xuất được các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Đề án; đồng thời đề xuất đơn vị soạn thảo điều chỉnh một số chi tiết về kết cấu, bố cục, tiêu đề, nội dung phần nhiệm vụ, giải pháp...

Các ý kiến thống nhất và đề nghị mục tiêu tổng quát của Đề án là: “Nâng cao toàn diện chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển hệ thống nguồn giống và sản xuất giống đồng bộ, hiện đại phù hợp với các tiểu vùng sinh thái; chủ động cung cấp đủ cây giống có năng suất, chất lượng cao, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc với trọng tâm phục vụ phát triển rừng gỗ lớn, vùng nguyên liệu tập trung, tre luồng đặc sản, cây bản địa và rừng phòng hộ, đặc dụng; qua đó nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh”.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Đề án chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.