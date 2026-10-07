Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao 20 suất học bổng đến học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai

Đoàn do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương làm trưởng đoàn. Cùng đi có chư tôn đức trong Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Phân ban Phật tử Dân tộc tỉnh Gia Lai.

Đón tiếp đoàn có đại diện Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, cán bộ nhân viên nhà trường và các em học sinh.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Trong đợt này, phái đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đã trực tiếp trao tặng học bổng cho tổng số 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 3 khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bao gồm: chùa Đại Quang (xã Vĩnh Thạnh), tịnh xá Phú Cường (xã Chư Sê) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hoài Ân.

Mỗi suất học bổng toàn phần có trị giá 3 triệu đồng/năm học, được chia thành hai đợt trao theo từng học kỳ của năm học 2026-2027.

Các em nhận học bổng tại chùa Đại Quang (xã Vĩnh Thạnh) và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hoài Ân

Phát biểu tại trao học bổng, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhấn mạnh chương trình trao thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương đối với thế hệ trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với tinh thần từ bi và nhập thế của đạo Phật, Phân ban hy vọng những phần quà này không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Đại diện Ban Giám hiệu các trường cũng bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến phái đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương vì những tình cảm quý báu và sự đồng hành thiết thực dành cho học sinh vùng cao.