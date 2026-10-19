Phân ban Phân tử Dân tộc Trung ương tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tại xã Bảo Thắng, Lào Cai

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Thượng tọa Thích Huệ Giáo, Phó Thường trực Phân ban đặc trách phía Nam; Đại đức Thích Chân Định, Phó Thường trực Phân ban đặc trách phía Bắc; Thượng tọa Thích Vạn Nhơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký; cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý cư sĩ Phật tử Ủy viên Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương.

Về phía địa phương có sự tham dự của ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng; bà Bùi Thị Hải Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bảo Thắng; ông Nguyễn Thế Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã; cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng Nguyễn Đức Dũng tri ân phái đoàn

Hoạt động ý nghĩa này được thực hiện nhằm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần đẩy mạnh công tác an sinh xã hội theo tinh thần chỉ đạo chung của Hội đồng Trị sự và chương trình chăm lo đời sống cho đồng bào Phật tử dân tộc thiểu số của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.

Ngôi nhà Đại đoàn kết được khởi công xây dựng với tổng trị giá 80 triệu đồng, do Thượng tọa Thích Nhuận Thọ, trụ trì chùa Linh Ẩn (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), thành viên Ban Bảo trợ Quỹ xây nhà Đại đoàn kết của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương tài trợ.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng Nguyễn Đức Dũng lãnh đạo địa phương gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp thiết thực trong công tác thiện nguyện của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng chư Tăng Ni, Phật tử. Lãnh đạo địa phương bày tỏ mong muốn các chương trình an sinh xã hội ý nghĩa này sẽ tiếp tục được nhân rộng để hỗ trợ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.