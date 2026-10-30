Phân ban Ni giới Trung ương tổng kết nhiệm kỳ IX: Cả nước có 32/34 đơn vị thành lập Phân ban Ni giới

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Quang lâm chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Ủy viên Thường trực, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, cùng chư vị Ni trưởng Thường trực Ban Chứng minh; Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; cùng chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban các tỉnh thành trong cả nước.

Đại diện lãnh đạo có bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; cùng đại diện sở, ban, ngành TP.HCM.

Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương khẳng định chặng đường phụng sự 5 năm của nhiệm kỳ đánh dấu những thành quả đạt được, đồng thời ghi nhận những hạn chế, để phát huy những kinh nghiệm Phật sự quý báu, làm nền tảng tiếp bước vào lộ trình mới với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và phụng hiến.

“Nhiệm kỳ IX tuy khép lại ở đây nhưng hạnh nguyện phụng sự vẫn còn chờ đợi những bàn tay nối tiếp bàn tay”, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương nhấn mạnh.

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Phân ban Ni giới Trung ương đã triển khai hoạt động Phật sự với sự chỉ đạo của Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương, phối hợp của Phân ban Ni giới các tỉnh thành, trọng tâm là giữ gìn giới luật, củng cố tổ chức Ni giới, chăm lo đào tạo thế hệ kế thừa, hoằng pháp, bảo tồn truyền thống và phụng sự cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị

Cho đến đầu năm 2026, có 32/34 tỉnh thành đã kiện toàn Phân ban Ni giới sau sắp xếp đơn vị hành chính; thống kê ghi nhận có 9.083 cơ sở tự viện Ni, với 26.929 chư Ni đang tu học và hành đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, Phân ban Ni giới Trung ương đã chỉ đạo, tổ chức, tham gia các Phật sự theo truyền thống: An cư kiết hạ, giới đàn và bồi dưỡng giới luật; các hoạt động chuyên môn đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực: Văn hóa, Nghi lễ, Hoằng pháp, Giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật tử, Kinh tế - Tài chính, Từ thiện xã hội, Quốc tế, Pháp chế, Thông tin truyền thông…

Hoạt động từ thiện xã hội, an sinh xã hội trong nhiệm kỳ toàn Ni giới thực hiện đạt trị giá trên 1.292 tỷ đồng.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng II Trung ương công bố quyết định và điều phối chương trình trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đến 13 tập thể và 68 cá nhân.

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ghi nhận, đánh giá cao và tán thán công đức của toàn thể Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới các tỉnh thành trong hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

“Trong nhiệm kỳ qua, các công tác Phật sự của Phân ban Ni giới đã thành tựu một cách tốt đẹp rực rỡ. Thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Tăng sự Trung ương xin ghi nhận và tán thán công đức, những thành quả đạt được của Phân ban Ni giới Trung ương cũng như Phân ban Ni giới các tỉnh thành trong cả nước. Nhiệm kỳ qua, Ni giới đã thành tựu kết quả tốt đẹp kể cả về Tăng sự - Ni giới cho đến hoạt động chuyên môn trên các lĩnh vực: Giáo dục, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử, Kinh tế Tài chính, Từ thiện xã hội, Phật giáo Quốc tế và Thông tin Truyền thông, các mặt đều đạt được kết quả tốt đẹp.

Với những thành tựu Phật sự của Phân ban Ni giới Trung ương chính là những thành tựu của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trong nhiệm kỳ 2022-2027", Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Trưởng lão Hòa thượng cũng thông tin nhiệm kỳ mới 2026-2031, nhân sự giới thiệu của Phân ban Ni giới Trung ương tại Đại hội X GHPGVN vẫn giữ số lượng là 97 hoặc 99 thành viên; trong đó sẽ suy cử một vị Trưởng Phân ban Ni giới phụ trách chung cả nước và 2 vị Phó Trưởng ban Thường thường trực phụ trách khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam.

Ni trưởng Thích nữ Như Như phát biểu cảm tạ

Hội nghị khép lại sau phát biểu cảm tạ của Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới Trung ương phụ trách khu vực phía Nam.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 của Phân ban Ni giới Trung ương:

Phân ban Ni giới Trung ương kết thúc nhiệm kỳ 2022-2027