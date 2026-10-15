Phân ban Ni giới TP.HCM họp buổi đầu tiên triển khai hoạt động Phật sự

Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì buổi họp

Buổi họp do Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM chủ trì buổi họp.

Phát biểu tại buổi họp, Ni sư Thích nữ Từ Thảo nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn Phân ban để cùng nhau thực hiện và hoàn thành các hoạt động Phật sự của Phân ban trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại cuộc họp, chư tôn đức Ni thảo luận, đóng góp cho ý kiến một số nội dung trọng tâm để thống nhất phương hướng hoạt động Phật sự thời gian tới.

Theo đó, Phân ban Ni giới TP.HCM thống nhất sẽ tổ chức đoàn đến thăm, đảnh lễ chư Ni trưởng tiền bối; đại diện các Tiểu ban trực thuộc Phân ban trình các hoạt động Phật sự dự kiến; phân công chư Ni phối hợp, kết nối Ni giới tại 3 khu vực TP.HCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, các phường, xã trên địa bàn TP.HCM để kết nối hoạt động Phật sự; dự kiến sẽ thực hiện chương trình an sinh xã hội "mỗi tháng một điểm đến" với chủ đề "Từ thiện yêu thương" tại các địa phương trên địa bàn TP.HCM.

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Trưởng ban Thường trực phát biểu tại buổi họp

Chư Ni cũng báo cáo tiến độ hội thi cắm hoa nghệ thuật và ẩm thực chào mừng Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026) do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức, sẽ diễn ra vào sáng mai, 16-10-2026, tại Việt Nam Quốc Tự.

Chư Ni cũng nhất tâm cùng chung tay thực hiện các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Tăng sự TP.HCM phân công.

Chư Ni họp buổi đầu tiên sau khi nhận quyết định chuẩn y nhân sự của Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM