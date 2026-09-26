Phân ban Ni giới T.Ư khánh thành các công trình học đường, tặng quà học sinh vùng cao tỉnh Gia Lai

Học sinh, giáo viên trong ngày tiếp nhận công trình nước sạch và nhà vệ sinh mới

Đoàn do Ni sư Thích nữ Huệ Dâng, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì chùa Long Phước làm trưởng đoàn.

Tại hai điểm trường làng Roih và làng Or - nơi đa số học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn, đoàn đã trao tặng 2 giếng khoan nước sạch, đồng thời sửa chữa và xây mới 2 nhà vệ sinh chuẩn sạch.

Công trình đưa vào sử dụng giúp nhà trường chủ động nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh học đường và mang lại môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho các em.

Các em học sinh trải nghiệm dòng nước mát từ giếng khoan mới

Đoàn từ thiện còn mang đến niềm vui trọn vẹn cho học sinh xã Ia Phí và Trường Tiểu học An Phú 2 (xã An Phú) với nhiều phần quà thiết thực: tivi dạy học, 2 máy lọc nước RO, 360 bộ đồng phục, 1.000 cuốn vở, 300 chiếc mền ấm.

Dịp này, đoàn tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và tặng 450 phần quà cho các em học sinh, thiếu nhi. Chương trình với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

Cô Hoàng Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Ia Phí chia sẻ: "Những công trình và phần quà ý nghĩa không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt hàng ngày mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm nghị lực cho học sinh vùng cao vững bước tới trường".

Nước sạch học đường là chương trình xuyên suốt được chùa Long Phước thực hiện mỗi năm, mang nước sạch cho các em học sinh vùng sâu, vùng xa

Tại các điểm trường, Ni sư Thích nữ Huệ Dâng dành thời gian trò chuyện, lắng nghe ước mơ, nguyện vọng của các em học sinh và những trăn trở của giáo viên phụ trách giáo dục tại địa bàn vùng sâu, vùng xa.

"Từng là một nhà giáo, tôi luôn mong các em có điều kiện học tập tốt nhất để mở rộng tri thức. Thời gian tới, chúng tôi hy vọng tiếp tục đồng hành cùng các trường vùng sâu vùng xa tại Gia Lai để xây dựng thêm những thư viện sách, gieo mầm văn hóa đọc cho thế hệ tương lai", Ni sư cho biết.

Một số hình ảnh ghi nhận trong chương trình:

Ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số khi nhận trên tay những phần quà đầy tình thương từ đoàn Phân ban Ni giới Trung ương