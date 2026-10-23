Phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch về phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Nguyễn Văn Hợi
Đơn vị: Phó Hiệu trưởng, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phan-bac-cac-quan-diem-xuyen-tac-sai-trai-thu-dich-ve-phat-trien-kinh-te-tu-nhan-trong-thoi-ky-qua-do-len-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-hien-nay-470920.html