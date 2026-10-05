Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo Quy chế, hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ Công giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hai bên cũng tăng cường đối thoại, thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào Công giáo và tổ chức Giáo hội đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Cùng với đó, hai bên phối hợp trong hướng dẫn hoạt động, củng cố tổ chức, cán bộ, quản lý Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh; công tác thi đua, khen thưởng và quản lý, sử dụng tài chính, tài sản theo quy định.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên ký Quy chế phối hợp công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; phát huy kết quả đạt được, đồng thời chủ động học hỏi mô hình, kinh nghiệm hiệu quả của Trung ương và các tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa chính quyền với nhân dân và các tổ chức tôn giáo, đồng hành trong giải quyết những kiến nghị chính đáng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn.