Phan Anh Esheep - Từ góc báo tuổi teen đến căn bếp triệu tim

Nếu bạn từng lướt TikTok và mê mẩn video nấu món Đại Hồng Cúc đậu phụ với 8.100 cánh hoa mỏng dính xỏ qua lỗ kim, hay từng “u mê” căn bếp ấm áp của cộng đồng Yêu Bếp với hơn 2,7 triệu thành viên, chắc chắn bạn đã biết đến chị Phan Anh (Esheep).

Tác giả Phan Ngọc Anh cùng cuốn sách nấu ăn kết hợp phiêu lưu và du ký dành cho trẻ em “80 Ngày Ăn Khắp Thế Giới”.

Nhưng có một bí mật cực “bá khí” mà Gen Alpha có thể chưa biết: Trước khi trở thành “phù thủy ẩm thực”, tác giả của cuốn sách nấu ăn kết hợp phiêu lưu và du ký dành cho trẻ em “80 Ngày Ăn Khắp Thế Giới”, chị Phan Ngọc Anh từng là nữ họa sĩ năng nổ và và là cây viết đứng sau chuyên mục “Góc Yêu Bếp” trên Báo Hoa Học Trò, “Bếp Nhà Cừu” trên báo Thiên Thần Nhỏ.

Chị Phan Ngọc Anh. Ảnh: NVCC.

Nhìn lại hành trình sáng tạo, chị Ngọc Anh chia sẻ: “20 năm trước, báo chí Việt Nam chưa có chuyên mục riêng về nấu ăn và làm bánh cho tuổi teen. Khi mình đề xuất, mọi người ở tòa soạn đều ngạc nhiên. Nhưng chính sự nhạy bén tích lũy từ môi trường làm báo đã cho mình niềm tin rằng: Bên cạnh giải trí, những nội dung về phong cách sống và sự chăm sóc bản thân sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng cho các bạn trẻ trong 10 - 20 năm tới”.

Bắt đầu từ bài báo gây sốt với công thức làm bánh khoai lang, chị Ngọc Anh đã quyết định rẽ hướng sang con đường ẩm thực chuyên nghiệp ở tuổi 30, trở thành Đại sứ ẩm thực Hàn Quốc tại Việt Nam và giành giải Nhất cuộc thi GREAT British-Vietnamese Bake-off.

Ghé thăm không gian ẩm thực ấm áp trên kênh Esheep Kitchen Family (@yeubepofficial) và nhóm cộng đồng Yêu Bếp với hơn 2,7 triệu lượt theo dõi, bạn sẽ cảm nhận được sự dịu dàng trong từng tiếng xèo xèo của gian bếp, từng mảng màu rực rỡ của rau củ hay vệt nắng đậu nghiêng trên thớt gỗ. Tất cả sự chỉn chu ấy đều bắt nguồn từ một thói quen: chú tâm và chăm chút cho những điều nhỏ nhất.

Sự tinh tế ấy còn thể hiện ở cách chị lắng nghe và đồng hành cùng các tài năng nhí. Chị Phan Anh nhớ lại lần đầu trò chuyện với bạn Diệp Khanh (sinh năm 2001, TikToker KhanhKhỉe @khanhkhiedei mảng vũ đạo, làm đẹp) khi bạn ấy mới 5 - 6 tuổi và chỉ vừa bộc lộ tình yêu với múa, âm nhạc. Chính sự ghi nhận và khuyến khích đã tiếp thêm động lực cho teen mình tự tin phát triển tài năng.

Song hành với sự mềm mại ấy là một tinh thần kỷ luật sắt đá được tôi luyện qua từng số báo.

Với chị Ngọc Anh, một ấn phẩm báo chí hay một sản phẩm sáng tạo không bao giờ là công sức của riêng một ngôi sao mà là sự chắt chiu từ công sức của cả tập thể. “Một trong những đồng nghiệp mà mình học hỏi được nhiều nhất là Tuấn Đức - một người em cực kỳ kỷ luật từ lịch trình công việc đến việc giữ cam kết, giữ lời hứa” - chị chia sẻ.

Báo chí ngày nay có những nhiệm vụ mới và thách thức của những người làm báo hiện tại là đa dạng hóa trải nghiệm cho độc giả.

Cách đây 20 năm, tình cảm giữa bạn đọc và CTV, BTV Hoa Học Trò được nuôi dưỡng qua những lá thư tay nắn nót gửi qua bưu điện, những dòng email ngóng chờ mỗi tối, hay những cuộc gặp gỡ vượt qua hàng trăm cây số.

Nếu một ngày nào đó bạn muốn “detox” mạng xã hội thì đừng sợ hãi sự “mất kết nối”. Bởi “độ trễ” trong quá trình tiếp nhận thông tin đòi hỏi sự kiên nhẫn và tạo thêm khoảng trống dành cho sự tưởng tượng và suy tư.

Hơn ba thập kỷ qua, vai trò diệu kỳ của các ấn phẩm nhà Hoa chính là khả năng lắng nghe và định hướng ước mơ cho độc giả theo cách tự nhiên nhất.

Đó cũng chính là nguồn cảm hứng để báo Hoa Học Trò liên tục “nạp vip” cho những chuyên mục Giải Mã Ngành Nghề, Z Khởi Nghiệp, Mã Gen Sáng Tạo. Chỉ cần bạn biết chăm chút cho từng sở thích nhỏ bé hôm nay, ước mơ lớn sẽ tự khắc gõ cửa trong tương lai!