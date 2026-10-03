Phạm Yến kể chuyện Mai An Tiêm bằng ngôn ngữ nhạc kịch

Trong vở diễn của NSND Trịnh Kim Chi, Phạm Yến đảm nhận vai Hoàng hậu Thi Thi. Nữ diễn viên cho biết cô trân trọng sự tin tưởng của đạo diễn và xem đây là động lực để đầu tư cho vai diễn.

Theo Phạm Yến, NSND Trịnh Kim Chi từng động viên cô bằng lời khẳng định: “Em làm được mà, chị tin em”. Sự tin tưởng này khiến nữ diễn viên muốn thể hiện tốt nhân vật, đồng thời đáp lại tình cảm mà đàn chị dành cho mình.

Phạm Yến (bìa trái) sẽ vào vai Hoàng hậu Thi Thi trong “Sự tích quả dưa hấu”. Ảnh: NVCC

“The watermelon prince: The musical” dự kiến công diễn trong hai tối 3 và 4/10 tại Nhà hát TP.HCM. Đây cũng là dịp Phạm Yến trở lại với nhạc kịch sau một thời gian tập trung cho những vai diễn có màu sắc cá tính, gai góc trên sân khấu kịch nói.

Phạm Yến từng hoạt động tại sân khấu Hồng Vân, Thế Giới Trẻ, tham gia nhiều phim và vở diễn như “Bản kê số phận”, “Phía sau tội ác”, “Anh hai”, nhạc kịch “Tấm Cám”. Cô cũng từng giành quán quân “Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội” cùng nhóm nhạc kịch Buffalo.

Việc trở lại với nhạc kịch khiến nữ diễn viên nhớ về quãng thời gian hoạt động cùng Buffalo. Tuy nhiên, với vai Hoàng hậu Thi Thi, Phạm Yến lựa chọn cách thể hiện tiết chế hơn, thay vì khai thác nét mạnh mẽ, cá tính vốn quen thuộc ở một số nhân vật trước đây.

Nữ diễn viên cho rằng Thi Thi là nhân vật có đời sống nội tâm sâu sắc, phía sau vị thế của một Hoàng hậu vẫn là một người phụ nữ và người mẹ với những tình cảm, lo lắng rất đời thường.

Phạm Yến muốn khán giả cảm nhận nhân vật không chỉ qua lời thoại mà còn bằng ánh mắt, khoảng lặng và những chuyển biến cảm xúc. Với cô, Thi Thi có sự mềm mại, trưởng thành và nhiều tầng tâm lý hơn vẻ ngoài quyền quý.

Các nghệ sĩ tại buổi tập luyện cho vở diễn. Ảnh: NVCC

Điểm gần gũi giữa nữ diễn viên và nhân vật, theo Phạm Yến, là tình yêu dành cho gia đình. Cô muốn xây dựng một Hoàng hậu dù phải giữ sự mạnh mẽ và điềm tĩnh vẫn có những yêu thương không cần nói thành lời.

Lấy cảm hứng từ câu chuyện dân gian về Mai An Tiêm, “The watermelon prince: The musical” kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nhạc kịch. Phạm Yến cho biết hình thức này đòi hỏi diễn viên đồng thời chú trọng diễn xuất, hình thể, tiết tấu, phát âm và xử lý phần hát.

Vì vậy, quá trình tập luyện không chỉ tập trung vào tâm lý nhân vật mà còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn xuất và âm nhạc. Với Thi Thi, Phạm Yến lựa chọn lối diễn nhẹ và tiết chế, chú trọng ánh mắt, khoảng lặng cùng những chuyển biến nội tâm để tạo nên hình ảnh một Hoàng hậu có chiều sâu và giàu cảm xúc.