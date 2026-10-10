Phạm Văn Tiến- Thắp sáng những phận đời bằng lòng nhân ái

Những "đom đóm" trong đêm

Đêm buông xuống, những con đường dần thưa người. Với nhiều người, đó là lúc trở về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng với Phạm Văn Tiến, thành viên Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), đêm có thể là thời điểm một ai đó đang cần được giúp đỡ.

Một chiếc xe chết máy giữa đường, một người già đi lạc, một em nhỏ hay người có hoàn cảnh khó khăn chưa biết tìm ai nương nhờ, thậm chí một vụ tai nạn giao thông cần được hỗ trợ khẩn cấp… Những tình huống ấy là lý do để đội tình nguyện “Alo Đom Đóm” lên đường.

Phạm Văn Tiến sửa xe giúp người dân trong đêm trong dự án "Alo Đom Đóm".

Trực tiếp điều hành, vận hành dự án, Tiến cùng các thành viên thực hiện những công việc tưởng chừng giản dị: Sửa xe khẩn cấp miễn phí cho người đi đường, chỉ dẫn và hỗ trợ người bị lạc, đặc biệt là người già, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng quý không chỉ là sẵn sàng lên đường khi có người cần giúp đỡ, mà còn là cách anh cùng các thành viên tổ chức, duy trì những hoạt động để sự sẻ chia không chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc rồi thôi.

Từ những chuyến đi trong đêm, hành trình của Tiến còn tiếp nối bằng việc làm không kém phần ý nghĩa: Đưa sách đến với cộng đồng. Thư viện Đom Đóm mang tên “Gánh sách về biển đêm” được hình thành từ mong muốn lan tỏa văn hóa đọc bằng những cách gần gũi. 6 “Tủ sách Đom Đóm”, “Tủ sách cộng đồng” đã được trao tặng tại các điểm trường và buôn làng khó khăn. Những thành viên còn mang sách ra biển phục vụ người dân, du khách, đưa những trang sách đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Phạm Văn Tiến với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Từ ánh đèn trên những con đường đêm đến ánh sáng tri thức trong từng trang sách, các dự án mà Phạm Văn Tiến tham gia điều hành đều cho thấy một cách làm thiện nguyện hướng đến con người, bắt đầu từ những điều cụ thể trong cuộc sống.

Để yêu thương không dừng lại ở một lần giúp đỡ

Nếu “Alo Đom Đóm” giúp những người gặp khó khăn trong những tình huống bất ngờ, thì dự án “Nuôi cụ” lại hướng đến những nhu cầu kéo dài từng ngày của người già neo đơn.

Dự án phối hợp duy trì nguồn lực hỗ trợ sinh hoạt và nhu yếu phẩm hằng tháng cho hơn 30 cụ già có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đằng sau con số ấy là một yêu cầu không dễ dàng: Làm thế nào để sự hỗ trợ được duy trì đều đặn, vì thế, ý nghĩa của “Nuôi cụ” không chỉ nằm ở những nhu yếu phẩm được trao đi, mà còn ở việc kết nối và duy trì nguồn lực để sự chăm lo không bị đứt quãng.

Với người già neo đơn, sự quan tâm thiết thực có thể giúp vơi bớt những thiếu thốn. Nhưng có lẽ, điều quan trọng không kém là cảm giác mình vẫn được cộng đồng nhớ đến, vẫn có những người sẵn lòng sẻ chia khi cuộc sống gặp khó khăn.

Tình thương dành cho người già cũng được nối dài bằng sự quan tâm đến những mầm non của cuộc sống. Trong dự án “Điểm tựa yêu thương”, Phạm Văn Tiến cùng các thành viên hướng đến hỗ trợ học tập, nâng cao đời sống tinh thần cho trẻ em yếu thế, tạo điều kiện để các em được vui chơi, học tập và phát triển phù hợp với lứa tuổi.

Không chỉ hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống thường ngày, Phạm Văn Tiến còn tham gia các hoạt động hỗ trợ người dân phục hồi sau thiên tai. Bởi khi mưa bão qua đi, nước rút, những khó khăn của người dân chưa chắc đã kết thúc. Cuộc sống còn phải đối mặt với những tổn thất về kinh tế, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, vật dụng sinh hoạt và việc học hành của trẻ em.

Dự án “Sinh kế hồi phục sau thiên tai” được triển khai tại các địa bàn Tuy An Bắc, Hòa Xuân, Sơn Hòa và Vân Hòa thuộc tỉnh Đắk Lắk, với 4 nhóm hỗ trợ: Kinh tế, y tế, vật dụng sinh hoạt và giáo dục.

Cũng từ tinh thần kết nối nguồn lực ấy, Tiến tham gia đồng hành, hỗ trợ các trường hợp khó khăn trong chương trình “Nhịp cầu nhân ái” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk. Qua mỗi chương trình, nguồn lực được kết nối, vận động để hỗ trợ mỗi hoàn cảnh 100 triệu đồng. Đặc biệt, có những trường hợp khẩn cấp cần sự chung tay lớn hơn, như các em nhỏ mồ côi mẹ khi chưa đầy tháng tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh, được hỗ trợ với nguồn lực lên tới hơn 280 triệu đồng.

Năm 2025, Phạm Văn Tiến được Tỉnh đoàn Phú Yên tặng Bằng khen, tuyên dương gương thanh niên tình nguyện tiêu biểu. Đó là sự ghi nhận đối với những đóng góp của một người trẻ trong hoạt động tình nguyện. Phạm Văn Tiến cũng là một trong những gương mặt tiêu biểu trong Chương trình Gala “Thanh niên Sống đẹp” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chiều 10-10 tại Hà Nội.

Những đốm sáng nhỏ không làm đêm tối biến mất, nhưng có thể giúp người đi đường nhìn rõ hơn lối đi của mình. Cũng như thế, mỗi việc làm thiện nguyện có thể chưa đủ để thay đổi cả cuộc đời một con người, nhưng sự sẻ chia đúng lúc, bền bỉ và có trách nhiệm sẽ giúp những phận đời khó khăn có thêm niềm tin để bước tiếp. Với Phạm Văn Tiến, hành trình của những “Đom Đóm” vẫn được viết tiếp bằng những chuyến đi và những việc làm bình dị như thế. Đó cũng là cách một người trẻ làm cho tuổi thanh xuân của mình trở nên có ý nghĩa: Sống không chỉ cho những dự định của riêng mình, mà còn biết dành một phần trái tim và hành động để cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn.