Phạm Trường Sơn khai về nhóm 'đầu tư rượu vang' tư vấn cho Mr Pips

Chiều 31/10, HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 188 bị cáo trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Đại diện VKS yêu cầu bị cáo Phạm Trường Sơn (cựu cán bộ công an) trình bày lại về việc Phó Đức Nam, tức Mr Pips, nhờ tìm hiểu về hoạt động forex và xin cấp phép tại Việt Nam.

Phạm Trường Sơn khai, sau khi Nam đặt vấn về nhờ tìm hiểu, Sơn và các thành viên khác trong tổ tư vấn đã tìm cách để giúp Nam.

“Thời điểm đó, bị cáo trả lời Nam là chưa được cấp phép nhưng cũng nói là có thể trong tương lai sẽ được xem xét”, Sơn khai.

Kiểm sát viên sau đó chất vấn Sơn về nhóm “đầu tư rượu vang” mà các bị cáo gồm Sơn, Phong, Nam và một luật sư thành lập để trao đổi.

Theo lời khai của Sơn, nhóm này ban đầu có 3 thành viên, không có Nam, để hẹn nhau uống rượu vang, chia sẻ thông tin về chính trị xã hội. Sau khi quen Nam và biết Nam muốn xin giấy phép forex, nhóm mới thêm Nam vào.

“Trong nhóm chủ yếu thông tin về ăn uống, liên hoan. Còn khi Nam có việc, Nam sẽ gọi bị cáo chứ chưa bao giờ gửi vào nhóm”, Sơn nói.

“Đã bao giờ Nam đưa thông tin khách hàng khiếu kiện lên nhóm chưa?”, kiểm sát viên hỏi.

“Hình như là không có”, Sơn đáp và cho biết không nhớ vì đã quá lâu.

Bị cáo Phó Đức Nam tại tòa.

VKS đã công bố lại lời khai của bị cáo Sơn tại cơ quan điều tra. Theo đó, Sơn từng khai biết 3 vụ việc nhân viên của Nam bị khách hàng khiếu kiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một vụ xảy ra tại Đà Nẵng, một vụ ở Cần Thơ. Sơn khai được Nam nhờ tìm hiểu thông tin nhưng bị cáo không giúp.

Đến năm 2023, khi Bùi Trung Đức bị Công an quận Hoàng Mai bắt giữ, Mr Pips cũng nhờ Sơn tìm hiểu thông tin vụ án nhưng Sơn không hỗ trợ gì.

Kiểm sát viên sau đó đặt câu hỏi Sơn nhận thức như thế nào khi biết môi giới chứng khoán forex chưa được cấp phép tại Việt Nam, trong khi biết công ty của Mr Pips đã hoạt động thực tế?

Trước khi trả lời, bị cáo Sơn nhắc lại về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong, cho biết Phong là bạn lâu năm, rất chỉn chu trong công việc nên bị cáo rất tin tưởng. Vì vậy, khi Phong giới thiệu Nam với Sơn và nói Nam kinh doanh, là đại lý sàn quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ, được Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cấp phép, Sơn rất tin tưởng.

“Nam khi đó khác với Mr Pips sau này. Thời điểm đó, Nam là một người hiền lành, chân chất, thông minh, khôn ngoan, khiêm tốn”, Sơn trình bày.

Sơn khai thêm, thời điểm đó Nhà nước không cấm nhưng bị cáo cũng đã không kiểm tra thực tế. Khi Nam nhờ tìm hiểu sai phạm của nhân viên, bị cáo phải biết rằng có thể Nam muốn che giấu điều gì đó.

“Bị cáo lý giải như thế nào về khoản tiền nhận tương đối đều đặn khoảng 96 triệu đồng/tháng của Nam, trong 21 tháng?”, VKS hỏi.

Sơn trả lời, xuất phát từ mong muốn Nam nhờ bị cáo và các thành viên trong tổ tư vấn tìm hiểu thông tin xin cấp phép, tư vấn khi nhân viên bị cơ quan điều tra mời làm việc hay giải quyết các vấn đề nội bộ... Sơn cho rằng “phù hợp” và giải thích đây là tiền cảm ơn.

“Khi Phong bảo Nam chuyển tiền, tôi hỏi tiền như thế nào. Phong bảo tiền sạch, mình giúp người ta, Trung tâm cảm ơn. Tôi bảo tiền sạch thì yên tâm, gửi vào tài khoản của chị dâu của chú để anh em đi uống rượu cho dễ”, Sơn khai và cho biết Sơn nhận tiền Phong chuyển thông qua tài khoản ngân hàng của vợ.

Giải thích thêm, bị cáo Sơn cho biết gia đình bị cáo và Phong làm ăn chung, buôn bán từ năm 2015. Về phía Sơn, bị cáo luôn dùng tài khoản của vợ để giao dịch, chuyển tiền kinh doanh. Sơn khẳng định việc bảo Phong chuyển tiền Nam đưa vào tài khoản của vợ không phải nhằm mục đích che giấu.

Tuy nhiên, cựu cán bộ công an cũng thừa nhận bản thân đã chủ quan, quá tin tưởng Nam mà không tự tìm hiểu để nhận ra Nam đang hoạt động lừa đảo.

Theo Sơn, sự tin tưởng và chủ quan này được thể hiện ở việc Sơn nhận tiền của Nam bằng hình thức chuyển khoản.

“Tôi thực sự đau xót khi nghe phương thức thủ đoạn lừa đảo của Nam”, Sơn nói và thừa nhận những cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Trước đó, chiều 30/10, đại diện VKS thẩm vấn Phó Đức Nam liên quan hoạt động của “tổ tư vấn bí mật” đứng sau đường dây, cũng như mối quan hệ giữa bị cáo với một số cán bộ và luật sư.

Nam khai, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ học cách vận hành sàn giao dịch từ đối tượng Isik Uran rồi trở về Việt Nam tổ chức hoạt động kinh doanh.

Mặc dù được quảng cáo là các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực chất hệ thống này không có hoạt động giao dịch như quảng cáo. Nhà đầu tư tham gia giao dịch thực chất là đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Nam khai, mặc dù các văn phòng kinh doanh đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán, tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ và do Uran trực tiếp quản lý.

Bản thân Nam cùng hai trợ thủ là Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền; Uran chỉ chia từ 3% đến 5% tiền lãi sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống.

Nam khai ban đầu bị cáo chưa có ý định xây dựng “tổ tư vấn”. Thời điểm đó, do các sàn giao dịch ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam, bị cáo đã nhờ Nguyễn Thanh Phong (anh trai người yêu Nam) tìm hiểu xem có thể hợp thức hóa hoạt động của các sàn forex hay không.

Thông qua Phong, Nam được giới thiệu và gặp gỡ cựu cán bộ Phạm Trường Sơn cùng luật sư Nguyễn Bá Sơn.

“Ba vấn đề lớn bị cáo muốn nhờ là có mở được sàn forex ở Việt Nam hay không, làm sao để thoái thác trách nhiệm khi bị khách hàng khiếu kiện và cách xử lý khi nhân viên bị công an triệu tập”, bị cáo Nam khai.

Sau khi được Nam báo cáo, Uran đồng ý thành lập một tổ tư vấn gồm hai cán bộ công an và một luật sư nhằm hạn chế các khiếu nại của khách hàng, đồng thời tìm cách xử lý những rủi ro pháp lý khi nhân viên trong đường dây bị cơ quan công an triệu tập.

Tổ tư vấn này hoạt động như một bộ phận trong hệ thống, được chi trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài khoản tiền cố định, những người tham gia còn được nhận thêm tiền sau mỗi vụ việc tư vấn, giải quyết.

Khi VKS hỏi về mục đích hằng tháng chuyển tiền cho Phong, Trường Sơn, Bá Sơn, Mr Pips khai, việc đưa tiền nhằm duy trì mối quan hệ.

“Không ai tự thừa nhận rằng mình đi lừa đảo với công an để rồi lại nhờ họ giúp đỡ cả”, Nam nói.