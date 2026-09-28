Phạm trọng tội vì thiếu kiềm chế

Bị cáo Đặng Thái Hòa.

Tín tiếp tục cầm ly thủy tinh lao vào đánh Hòa thì Hòa dùng chiếc ghế nhựa đẩy Tín ra. Nhóm thanh niên đi cùng liền can ngăn và đưa Tín về nhưng vừa ra tới cổng nhà thì Tín ngã xuống bất tỉnh. Hòa nhờ người đưa Tín đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Ngày 24-9, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Hòa tổng cộng 14 năm tù về tội: “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.