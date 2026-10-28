Phạm nhân Võ Hoàng Duy bỏ trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt

Tối 28/10, trao đổi với PV Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết lực lượng chức năng đã bắt được Võ Hoàng Duy (27 tuổi) - một trong 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2, sau nhiều ngày truy lùng. Duy bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm (tỉnh Khánh Hòa).

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt sau nhiều ngày trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet thông tin, chiều 21/10, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường, Lữ Văn Toàn bỏ trốn khi đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục C10, Bộ Công an. Trong đó, Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam giữ, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

Ngoài Duy, 3 phạm nhân bỏ trốn khác, gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Lê Văn Cường (32 tuổi, trú xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến rạng sáng 24/10, phạm nhân Cường bị công an khống chế, bắt giữ khi xuất hiện trên xe khách tại xã Nam Khánh Vĩnh, sau gần 3 ngày lẩn trốn.

Công an tỉnh Khánh Hòa chốt chặn, truy bắt phạm nhân trốn trại. Ảnh: Xuân Ngọc

Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an địa phương chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tổ chức tuần tra ngày đêm để truy tìm các phạm nhân.

Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn không tự ý tiếp cận hoặc truy đuổi, mà nhanh chóng báo cho lực lượng an ninh cơ sở hoặc công an xã gần nhất để xử lý.