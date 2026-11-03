Phạm nhân thứ ba trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt trên vùng núi phía tây tỉnh Khánh Hòa

Sáng 3/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết, hơn 0h cùng ngày, Công an đã bắt giữ Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Lữ Văn Toàn bị công an bắt giữ vào rạng sáng 3/11. (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Toàn là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người, trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10. Thời điểm bị bắt, đối tượng không chống trả và nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế, đưa về xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội giết người; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về hai tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam theo Điều 386 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân, triển khai lực lượng tổ chức truy bắt.

Đến sáng 24/10, Tổ CSGT Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn. Tối 28/10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Với việc bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng đã bắt được 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Phạm nhân Hồ Văn Tình hiện vẫn đang lẩn trốn, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức truy tìm tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến đối tượng đang bị truy nã cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để phối hợp xử lý.