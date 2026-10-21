Phạm Minh Hiếu: Từ giải Ba Tiếng hát Hà Nội đến Thủ khoa thanh nhạc

- Được biết, Tiếng hát Hà Nội là cuộc thi âm nhạc duy nhất tính đến thời điểm này mà Phạm Minh Hiếu tham gia và đã giành Giải Ba chung cuộc. Anh đã tận dụng dấu mốc ấy ra sao trong phát triển sự nghiệp?

- Đối với tôi, Tiếng hát Hà Nội là bệ phóng giúp tôi khẳng định năng lực, đồng thời tiếp thêm động lực để phát triển trên con đường nghệ thuật mình đã lựa chọn. Đây cũng là cuộc thi duy nhất tôi tham gia tính đến thời điểm đó và may mắn giành giải Ba chung cuộc.

Với tôi, giải thưởng là thành quả của cả một quá trình nỗ lực. Ngay từ khi quyết định dự thi, tôi đã xác định phải đầu tư nghiêm túc, chỉn chu cho từng vòng thi. Từ trang phục, bản phối đến chuyên môn, tôi đều cố gắng chuẩn bị tốt nhất để thể hiện niềm đam mê và sự nhiệt huyết của mình. Tôi may mắn được Ban tổ chức và Ban giám khảo ghi nhận, nhưng điều tôi mong muốn hơn cả là sự chỉn chu ấy vẫn được khán giả nhớ đến sau khi cuộc thi kết thúc.

Đặc biệt, năm đó, sự cạnh tranh giữa các thí sinh ở cả ba dòng nhạc rất lớn nên tôi càng trân trọng giải thưởng mình đạt được.

Nhờ cuộc thi, tôi được nhiều khán giả biết đến hơn, có thêm cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật do các cơ quan, đơn vị tổ chức và nhận được sự tin tưởng của các cơ quan, đoàn thể. Điều đáng quý nhất là ngày càng có nhiều người yêu mến, theo dõi và ủng hộ giọng hát của tôi.

Phạm Minh Hiếu giành giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Nhìn lại chặng đường trước và sau cuộc thi, đâu là sự thay đổi lớn nhất mà Tiếng hát Hà Nội mang đến cho anh?

- Bước ngoặt lớn nhất đối với tôi là sau cuộc thi, tôi có được một lượng khán giả yêu mến, luôn dõi theo và ủng hộ mình trên con đường nghệ thuật. Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng tìm đến tôi để học hỏi, trao đổi về chuyên môn và tư duy âm nhạc. Tôi rất vui khi những kinh nghiệm mình tích lũy được có thể giúp các bạn tự tin hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Tôi cũng rất tự hào khi quê hương Nghệ An luôn dành tình cảm và sự quan tâm cho mình. Năm đó, tôi là người con Nghệ An duy nhất lọt vào đêm chung kết xếp hạng và giành giải thưởng cao tại cuộc thi. Đó là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng.

Nếu trước cuộc thi, tôi còn là một chàng trai khá ngây ngô, chưa có nhiều trải nghiệm ở các sân chơi âm nhạc, thì sau cuộc thi, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây, tôi hát bằng sự mộc mạc, chân thành nhưng đôi khi còn lo lắng, áp lực trong quá trình tập luyện và chưa thực sự hiểu mình cần làm gì để hoàn thiện phần trình diễn.

Sau cuộc thi, tư duy âm nhạc và chuyên môn của tôi có nhiều thay đổi. Tôi cũng ý thức rõ hơn về việc xây dựng, gìn giữ hình ảnh của mình trước công chúng. Khi bước lên sân khấu, tôi tự tin và bản lĩnh hơn, sẵn sàng thử sức với những ca khúc đa dạng, tìm cách thể hiện để chạm đến trái tim khán giả.

Thực sự, Tiếng hát Hà Nội không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh nghề nghiệp. Sau cuộc thi, tôi càng ý thức rõ hơn rằng muốn đi đường dài với nghệ thuật thì niềm đam mê cần song hành với sự học hỏi và rèn luyện nghiêm túc. Vừa qua, tôi đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời đạt danh hiệu thủ khoa đầu ra của Học viện. Đây là niềm tự hào rất lớn đối với tôi, cũng là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ.

Phạm Minh Hiếu tốt nghiệp xuất sắc, là Thủ khoa đầu ra chuyên ngành Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Trưởng thành từ cuộc thi, sau này Minh Hiếu còn trực tiếp hướng dẫn, tư vấn nhiều bạn trẻ đăng ký và tham gia Tiếng hát Hà Nội. Điều gì khiến anh tin tưởng và chủ động định hướng các bạn đến với sân chơi này?

- Tôi rất vui vì sau thành tích mà tôi đạt được trong cuộc thi năm 2023, ở các mùa sau, đã có nhiều bạn trẻ tìm đến tôi. Các bạn đó mong muốn được hướng dẫn về chuyên môn, lựa chọn bài hát, xây dựng bản phối để tự tin hơn khi tham gia cuộc thi. Bên cạnh đó, tôi cũng động viên nhiều bạn khác tham gia cuộc thi nhằm khám phá thêm về khả năng của mình.

Trong số các bạn trẻ từng được tôi động viên tham gia cuộc thi, có Lưu Anh Tuấn là gương mặt đạt thành tích nổi bật với giải Thí sinh Triển vọng và giải Thí sinh được yêu thích nhất tại mùa thi năm 2024.

Tuấn có gương mặt sáng, tạo được thiện cảm với Ban giám khảo và khán giả. Hình ảnh của Lưu Anh Tuấn ở trên truyền thông trong suốt quá trình tham gia cuộc thi rất tốt, rất lan tỏa. Và Tiếng hát Hà Nội là bước đệm để bạn phát triển sự nghiệp có sức bật sau đó.

Việc tôi động viên, hướng dẫn, tư vấn cho các bạn tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội không đơn giản là vì bản thân mình từng tham gia rồi muốn các bạn đi theo con đường ấy. Điều quan trọng hơn là ngay từ khi tham gia, tôi đã cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, sự đầu tư của nhà đài cũng như sự quan tâm lớn từ báo chí, truyền thông.

Theo tôi, Tiếng hát Hà Nội là một trong những cuộc thi có khả năng truyền thông rất tốt. Đây là lợi thế quan trọng, bởi sau khi cuộc thi kết thúc, thí sinh không chỉ có thêm trải nghiệm nghề nghiệp mà còn có cơ hội tiếp cận đông đảo khán giả, xây dựng hình ảnh và tạo đà phát triển sự nghiệp.

Tôi mong các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm một sân chơi chuyên nghiệp như vậy, được thử sức, được nhìn nhận đúng khả năng và có thêm hành trang để bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

Phạm Minh Hiếu từng gây ấn tượng tại Tiếng hát Hà Nội 2023 với phần dàn dựng công phu cho tiết mục dự thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Từ trải nghiệm của mình, anh cho rằng đâu là điểm khác biệt nổi bật của Tiếng hát Hà Nội mà các thí sinh nên tận dụng để tạo dấu ấn cho chặng đường nghệ thuật sau này?

- Theo tôi, một trong những điểm nổi bật của Tiếng hát Hà Nội là khả năng lan tỏa hình ảnh thí sinh trên nhiều nền tảng truyền thông và mạng xã hội. Đây là lợi thế mà các bạn trẻ nên biết cách tận dụng.

Một cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những giọng ca có thành tích tốt. Với thí sinh, điều quan trọng còn là những gì mình có thể tiếp tục phát triển sau khi rời sân khấu cuộc thi. Khi hình ảnh, giọng hát và cá tính âm nhạc được lan tỏa rộng rãi, các bạn sẽ có thêm cơ hội đến gần hơn với công chúng, xây dựng lượng khán giả riêng và tìm kiếm những cơ hội nghề nghiệp mới.

Vì vậy, tôi nghĩ các thí sinh nên xem Tiếng hát Hà Nội là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của mình, đồng thời chủ động phát huy những cơ hội mà cuộc thi mang lại.

Phạm Minh Hiếu mong muốn truyền thêm cảm hứng, tình yêu âm nhạc đến các bạn trẻ trên hành trình nghệ thuật của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Tiếng hát Hà Nội 2026 có những đổi mới trong tổ chức, anh đánh giá thế nào về những thay đổi này? Với kinh nghiệm của người đi trước, anh muốn nhắn nhủ điều gì tới các thí sinh năm nay?

- Với mùa thi năm nay, tôi nhận thấy Ban tổ chức đã có những thay đổi khá ấn tượng và kịp thời, từ cách thức tổ chức đến việc tiếp cận khán giả. Ví như cách Ban tổ chức quan tâm phát triển hình ảnh cá nhân thí sinh trên mạng xã hội Tiktok chẳng hạn. Đây là hướng đi phù hợp với thị trường âm nhạc hiện tại cũng như thị hiếu của công chúng, giúp các thí sinh có cơ hội đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Điều đó cho thấy Ban tổ chức không chỉ quan tâm đến chất lượng cuộc thi mà còn chú trọng đến sự phát triển của thí sinh trong và sau cuộc thi. Nếu biết tận dụng tốt những cơ hội ấy, các bạn sẽ có thêm hành trang để xây dựng hình ảnh và phát triển con đường nghệ thuật lâu dài.

Với vai trò là người đi trước, tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, khi đã quyết định tham gia cuộc thi, hãy thực sự nghiêm túc với lựa chọn của mình. Mọi nỗ lực đều có giá trị. Các bạn cần chuẩn bị kỹ những ca khúc phù hợp với chất giọng, đầu tư chỉn chu cho phần trình diễn và luôn giữ hình ảnh tốt nhất khi xuất hiện trước công chúng.

Đôi khi, chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như lựa chọn bài hát phù hợp, chăm chút trang phục hay chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng phần thi lại tạo nên sự khác biệt. Tôi tin rằng, nếu nghiêm túc và hết mình, các bạn sẽ không chỉ có một phần thi tốt mà còn trưởng thành hơn sau khi tham gia Tiếng hát Hà Nội.