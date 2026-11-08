Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ ở CLB, cơ hội đá cho ĐT Việt Nam tại Casper Cup ra sao?

Phạm Lý Đức vừa nhận thẻ đỏ khi thi đấu cho CLB

Trong trận đấu giữa CLB Công An Nhân Dân và Becamex TP.HCM vào tối 7/11, trung vệ Phạm Lý Đức phạm lỗi với Việt Cường, bị trọng tài Nguyễn Kim Việt Bảo rút thẻ đỏ trực tiếp và phải rời sân ở phút 75. Cuối cùng, CLB Công An Nhân Dân thua với tỉ số 1-0.

Việc trọng tài rút thẻ đỏ với Lý Đức nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Sau trận đấu, HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Công An Nhân Dân thậm chí mang video tình huống vào phòng họp báo để bày tỏ ý kiến về quyết định của trọng tài.

Trọng tài "check VAR" đối với tình huống Lý Đức phạm lỗi (Ảnh chụp màn hình FPT Play).

Nhiều khán giả cũng đặc biệt quan tâm đến sự việc này vì Lý Đức đã có tên trong danh sách cầu thủ ĐT Việt Nam được triệu tập để chuẩn bị cho giải Casper Cup 2026 sắp bắt đầu.

Thẻ đỏ ở CLB có ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của Phạm Lý Đức ở ĐT Việt Nam?

Theo nguyên tắc kỷ luật bóng đá nói chung, án phạt, ví dụ án treo giò từ một đến vài trận do nhận thẻ đỏ, thường được áp dụng trong phạm vi giải đấu liên quan, chứ không tự động chuyển sang các trận đấu ở cấp độ khác.

Bộ quy tắc kỷ luật của FIFA cũng quy định các án treo giò liên quan đến thẻ đỏ ở CLB sẽ được chuyển sang trận đấu chính thức tiếp theo của CLB.

Như vậy, chiếc thẻ đỏ mà Lý Đức nhận ngày 7/11 (tính đến thời điểm viết bài, chưa có thông báo về án treo giò) không nghiễm nhiên đồng nghĩa với việc khả năng thi đấu cho ĐT Việt Nam của anh tại Casper Cup 2026 bị ảnh hưởng.

Trọng tài rút thẻ đỏ dành cho Lý Đức (Ảnh chụp màn hình FPT Play).

Quyết định cầu thủ có ra sân hay không vẫn thuộc về HLV Kim Sang-sik

Nhưng việc án phạt ở CLB không nghiễm nhiên bị chuyển lên cấp độ ĐTQG cũng không có nghĩa là Lý Đức chắc chắn được ra sân trong các trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam.

Bởi vì ban huấn luyện ĐT Việt Nam vẫn sẽ cân nhắc nhiều yếu tố ở các cầu thủ khi lựa chọn đội hình, từ phong độ, thể lực đến khả năng đáp ứng yêu cầu chiến thuật.

Lịch thi đấu Casper Cup 2026. Ảnh: VFF.

Một số người cho rằng HLV cũng có thể cân nhắc việc cầu thủ bị thẻ đỏ ở cấp CLB có thể bị ảnh hưởng tâm lý nếu ngay sau đó thi đấu cho ĐTQG.

Thực ra, tất nhiên là HLV sẽ cân nhắc toàn diện khi xem xét khả năng ra sân của một cầu thủ, có thể bao gồm cả những tình huống xảy ra khi cầu thủ đó thi đấu ở CLB, nhưng HLV sẽ không chỉ dựa vào một chiếc thẻ đỏ để đánh giá cầu thủ.

Như vậy, về nguyên tắc, Lý Đức vẫn có cơ hội góp mặt trong các trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam ở Casper Cup. Còn việc anh có được ra sân hay không sẽ do HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện quyết định.