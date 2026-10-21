Phạm Liêm IPO: Từ gọi vốn triệu USD đến giải bài toán vốn cho doanh nghiệp

Từ những thương vụ triệu USD đến kinh nghiệm huy động vốn trong giai đoạn khó khăn

Được biết đến là một chiến lược gia trẻ tuổi với hơn một thập kỷ kinh nghiệm tham gia các hoạt động gọi vốn, đầu tư tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Phạm Liêm IPO truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ về gọi vốn và IPO.

Ông từng trải qua rất nhiều thương vụ gọi vốn thất bại đến những thương vụ gọi vốn thành công nhiều triệu USD. Tuy nhiên, một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất của ông lại là thương vụ bắt đầu vào năm 2022, khi thị trường bất động sản Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19.

Thời điểm đó, Phạm Liêm IPO đồng hành cùng đội ngũ sáng lập MP GROUP để tái thành lập doanh nghiệp và triển khai huy động vốn cho doanh nghiệp với mục tiêu phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe quy mô lên đến gần 100 ha.

Thách thức của thương vụ đến từ nhiều phía: doanh nghiệp vừa tái thành lập, nguồn lực còn nhiều hạn chế, trong khi quy mô dự án không hề nhỏ và các thủ tục pháp lý quan trọng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Cùng lúc đó, thị trường bất động sản suy giảm thanh khoản mạnh khiến nhà đầu tư ngày càng thận trọng, đặc biệt đối với các dự án lớn mang tính dài hạn.

Việc thuyết phục nhà đầu tư tham gia một doanh nghiệp ở giai đoạn sớm, phát triển những dự án quy mô với thời gian hoàn vốn dài và nhiều yếu tố chưa chắc chắn, đây là bài toán không hề đơn giản ngay cả với một người có nhiều năm kinh nghiệm.

Theo chia sẻ của ông, đội ngũ đã quyết tâm củng cố nền tảng doanh nghiệp, xây dựng phương án huy động vốn và tiếp cận những nhà đầu tư phù hợp với chiến lược dài hạn. Sau một thời gian triển khai, doanh nghiệp trải qua vô cùng nhiều lời từ chối của các nhà đầu tư. Thế nhưng ông cùng đội ngũ vẫn quyết tâm không dừng lại mà tiếp tục tiếp cận các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khác. Cuối cùng, ông và đội ngũ đã huy động được nguồn vốn đáng kể để dự án tiếp tục được triển khai.

Phạm Liêm IPO trong buổi trình bày ý tưởng dự án với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Lai Châu (ảnh phải).

Đến tháng 8/2026, dựa vào nguồn lực huy động được và quá trình phát triển dự án trong thời gian dài. Doanh nghiệp đã đón nhận chủ trương đầu tư và được chấp thuận trở thành nhà đầu tư chính thức của dự án. Đây là bước tiến pháp lý vô cùng quan trọng sau nhiều năm nỗ lực theo đuổi của cả đội ngũ.

Phạm Liêm IPO cùng Chủ tịch HĐQT MP GROUP trong buổi lễ đón nhận Chủ trương đầu tư dự án.

Đối với Phạm Liêm IPO, bài học lớn từ thương vụ này không chỉ nằm ở số vốn huy động được, mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin với nhà đầu tư trong điều kiện doanh nghiệp phải đối diện với nhiều thách thức, bởi huy động vốn không đơn thuần là thuyết phục người khác bỏ tiền, mà là chứng minh được giá trị, tiềm năng và khả năng thực thi của doanh nghiệp.

Vì sao nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận vẫn khó huy động vốn?

Từ kinh nghiệm làm việc với các thương vụ đầu tư, Phạm Liêm IPO nhận thấy một thực tế: nhiều doanh nghiệp Việt Nam không thiếu cơ hội kinh doanh, nhưng lại thiếu nền tảng cần thiết để tiếp cận nguồn vốn đầu tư chuyên nghiệp.

Không ít chủ doanh nghiệp dành hàng chục năm xây dựng sản phẩm, thị trường và doanh thu, nhưng khi muốn huy động vốn lại gặp khó khăn vì hệ thống quản trị chưa hoàn thiện, báo cáo tài chính thiếu minh bạch, chiến lược tăng trưởng chưa rõ ràng hoặc chưa có chiến lược gọi vốn bài bản và phương án sử dụng vốn đủ sức thuyết phục.

Trong khi đó, nhà đầu tư không chỉ quan tâm doanh nghiệp đang kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn đánh giá khả năng tăng trưởng, chất lượng quản trị, mức độ rủi ro và triển vọng tạo ra giá trị trong dài hạn.

Từ thực tế này, Phạm Liêm IPO lựa chọn một hướng tiếp cận khác biệt: Thay vì chỉ giúp doanh nghiệp giỏi loay hoay đi tìm nhà đầu tư, ông tập trung vào việc giúp “doanh nghiệp trở nên đáng đầu tư” để nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn. Đây cũng là triết lý cốt lõi đặt nền móng cho sự ra đời của HALOBIZ.

Thay vì cố gắng đi gọi vốn hãy trở thành “doanh nghiệp đáng đầu tư”

Chứng kiến hàng chục nghìn doanh nghiệp giải thể mỗi năm và hàng chục nghìn ý tưởng, mô hình kinh doanh bị bỏ lại, năm 2025, Phạm Liêm IPO quyết định thành lập HALOBIZ với định hướng trở thành hệ sinh thái về gọi vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô vốn dưới 100 triệu USD tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp có khả năng chủ động gọi vốn mà không nhất thiết phải phụ thuộc duy nhất vào nguồn vốn vay.

Khác với những đơn vị khác đa phần chỉ tập trung vào kỹ năng gọi vốn hay tìm kiếm nhà đầu tư giúp doanh nghiệp, thì HALOBIZ hướng đến giải quyết bài toán từ gốc: Làm thế nào để xây dựng một doanh nghiệp đáng đầu tư, có giá trị, có khả năng mở rộng và tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư?

Theo đó, HALOBIZ tập trung vào các hoạt động từ đào tạo chuyên sâu, tư vấn chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp, chuẩn hóa tài chính, xây dựng phương án huy động vốn đến hỗ trợ định giá và chuẩn bị hồ sơ đầu tư.

Xa hơn, HALOBIZ định hướng phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp thông qua cộng đồng doanh nhân, nhà đầu tư, mạng lưới kết nối đầu tư sâu rộng và hợp tác sâu sắc với các đơn vị chuyên môn về thuế, pháp lý, định giá, quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư và các đơn vị tư vấn niêm yết.

Mục tiêu là giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển, thay vì phải tự mình giải quyết toàn bộ những vấn đề phức tạp về tài chính và huy động vốn.

Đặc biệt, HALOBIZ hướng đến việc đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nền tảng quản trị, minh bạch tài chính và chiến lược phát triển dài hạn, từng bước chuẩn bị cho khả năng IPO trong tương lai khi đáp ứng đủ điều kiện.

Từ phụ thuộc vốn vay đến chủ động tiếp cận thị trường vốn

Phần lớn các doanh nghiệp có tư duy: phải lớn rồi mới làm chuẩn và gọi vốn. Nhưng ông cho rằng: phải làm chuẩn ngay từ đầu và gọi vốn rồi mới lớn chứ không phải lớn rồi mới làm chuẩn, mới gọi vốn.

Theo định hướng của Phạm Liêm IPO, một doanh nghiệp muốn tăng trưởng bền vững cần có chiến lược tài chính, chiến lược gọi vốn phù hợp, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn vốn duy nhất, đặc biệt là vốn vay. Mặc dù, tín dụng ngân hàng vẫn là công cụ quan trọng phổ biến, nhưng đối với những kế hoạch mở rộng quy mô lớn, mà doanh nghiệp biết huy động vốn bằng những giải pháp khác có thể mang lại thêm nhiều cơ hội giúp họ bứt phá.

Tuy nhiên, việc tiếp cận các nguồn vốn này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn bị nghiêm túc về quản trị, tài chính, pháp lý và có chiến lược tăng trưởng một cách bài bản.

Đó cũng là lý do ông và đội ngũ không định vị HALOBIZ là một đơn vị đào tạo kỹ năng, mà hướng đến trở thành một hệ sinh thái về gọi vốn với vai trò ban đầu là tổ chức tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Với ông, huy động vốn thành công là một cột mốc quan trọng, nhưng xây dựng được một doanh nghiệp có khả năng phát triển, có khả năng hấp thụ nguồn vốn không giới hạn và liên tục tạo ra giá trị bền vững cho xã hội mới là mục tiêu cốt lõi.