Phạm Lê Ái Linh trước Chung kết Hoa hậu Việt Nam: Mong lan tỏa yêu thương từ những điều nhỏ bé

Học từ những người bạn đồng hành

Giành quyền tham dự vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Phạm Lê Ái Linh (năm thứ hai, ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT) có thêm cơ hội thể hiện bản thân. Bên cạnh kết quả Top 25, cô còn nhận được những bài học đáng quý từ thời gian sống và sinh hoạt cùng các thí sinh.

Ở "Nhà chung", Linh có cơ hội hiểu hơn về những người bạn đồng hành. Mỗi người mang đến những điểm mạnh, trải nghiệm và góc nhìn riêng, giúp cô học hỏi và nhận ra, những điều bản thân cần hoàn thiện.

Với nữ sinh, có những bài học phải trực tiếp trải qua mới thấm thía. Việc sống trong tập thể giúp cô hiểu hơn ý nghĩa của sự gắn bó, đoàn kết và quan tâm đến nhau.

Linh nhìn nhận, mình còn nhiều điều cần học. Tâm thế ấy giúp cô cởi mở đón nhận những điều tốt đẹp từ bạn bè, trân trọng sự khác biệt và xem mỗi trải nghiệm trong cuộc thi là một cơ hội trưởng thành.

Phạm Lê Ái Linh học hỏi và tích lũy trải nghiệm qua các hoạt động tại "Nhà chung" Hoa hậu Việt Nam.

Qua những ngày cùng sinh hoạt, tham gia các hoạt động, nữ sinh cũng có thêm cảm nhận về sự sẻ chia. Những bài học ấy đến từ chính cách mọi người đối xử và đồng hành với nhau.

“Qua hành trình Hoa hậu Việt Nam, mình nhận ra rằng, đôi khi một hành động nhỏ, nếu xuất phát từ sự chân thành, cũng có thể tạo nên những thay đổi ý nghĩa”, Ái Linh chia sẻ.

Bởi vậy, điều Linh trân trọng trên hành trình dự thi còn là cơ hội học cách sống cùng tập thể. Từ những người bạn đồng hành, cô hiểu thêm giá trị của sự quan tâm và những tình cảm được vun đắp qua trải nghiệm chung.

Sự đồng hành tiếp thêm niềm tin

Trong suốt cuộc thi, Ái Linh còn nhận được sự động viên từ Học viện, thầy cô và các bạn sinh viên PTIT. Khi được hỏi điều gì khiến mình xúc động, cô nhắc đến tình cảm ấy với lòng biết ơn.

“Điều khiến mình xúc động nhất là sự quan tâm và ủng hộ của Học viện, thầy cô và các bạn sinh viên PTIT. Những lời động viên cùng sự lan tỏa, bình chọn của mọi người giúp mình cảm nhận được rằng, mình không đơn độc trên hành trình này”, Linh nói.

Ái Linh tự tin trên sân khấu đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nữ sinh cảm nhận sự đồng hành từ những điều giản dị: Một lời khích lệ, một cuộc điện thoại hỏi thăm hay những lượt chia sẻ, bình chọn. Với cô, đó là cách mọi người dành thời gian quan tâm và gửi gắm niềm tin, giúp cô thêm vững tâm trước chặng thi tiếp theo.

“Khi đứng trên sân khấu, nhìn thấy những băng rôn cổ vũ của mọi người, mình cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mình có cảm giác như những người thân yêu luôn ở bên, dõi theo và động viên. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để mình tiếp tục cố gắng nhiều hơn”, cô bày tỏ.

Cùng với tình bạn ở "Nhà chung", sự đồng hành của thầy cô, sinh viên PTIT trở thành điểm tựa tinh thần cho Linh. Từ chính những tình cảm mình đón nhận, cô hiểu rằng, một lời động viên hay sự quan tâm đúng lúc có thể tiếp thêm sức mạnh cho người khác.

Mong sẻ chia từ những điều nhỏ bé

Hướng đến đêm Chung kết, Ái Linh mong có cơ hội trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của người trẻ với cộng đồng. Nếu có cơ hội nhận câu hỏi ứng xử phù hợp, cô muốn nói về sự quan tâm dành cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn.

“Mình mong có cơ hội chia sẻ về vai trò của người trẻ trong việc lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là sự quan tâm dành cho trẻ em ở những vùng còn nhiều khó khăn”, nữ sinh chia sẻ.

Đó là điều Linh muốn gửi gắm khi cất tiếng nói trước công chúng. Từ những bài học về sự gắn bó và sẻ chia, cô mong góp phần hướng sự chú ý đến những hoàn cảnh cần được giúp đỡ.

Trong suy nghĩ của nữ sinh, một hành động nhỏ vẫn có thể tạo nên thay đổi ý nghĩa khi bắt đầu bằng sự chân thành. Chính những lời khích lệ, sự cổ vũ của thầy cô, bạn bè đã giúp cô cảm nhận rõ hơn điều ấy.

Những ngày ở "Nhà chung" cho Linh cơ hội học hỏi từ người khác; tình cảm từ Học viện giúp cô có thêm niềm tin. Từ những trải nghiệm ấy, mong muốn được sẻ chia của nữ sinh cũng trở nên gần gũi hơn: Tiếp nối sự quan tâm mình đã nhận bằng sự quan tâm dành cho cộng đồng.

Trước đêm Chung kết, Ái Linh mang theo những bài học và tình cảm ấy. Với cô, ý nghĩa của hành trình còn nằm ở những điều được học, những mối gắn bó được bồi đắp và mong muốn mang điều tốt đẹp đến với người khác.

Đôi khi, điều chạm đến một người bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Khi được trao đi bằng sự chân thành, điều xuất phát từ trái tim cũng có thể tìm đến một trái tim.

Ảnh: BTC, NVCC