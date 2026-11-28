Nhắc đến nhà thơ Phạm Hổ (1926-2007) là nhắc đến tác giả của một di sản văn học thiếu nhi đồ sộ với hàng chục tập thơ, truyện, kịch bản sân khấu và phim hoạt hình với những cái tên như “Chú bò tìm bạn”, “Em thích em yêu”, “Viết thư cho cha”, “Khẩu súng của người ông”, “Những người bạn nhỏ”, “Cất nhà giữa hồ”, “Bạn trong vườn”, “Từ không đến mười”, “Lửa vàng lửa trắng”... Thơ và truyện của Phạm Hổ hấp dẫn bởi rất gần gũi với trẻ em. Ông có khả năng quan sát tinh tế thế giới xung quanh và biến những sự vật quen thuộc thành những người bạn ngộ nghĩnh, sinh động qua ngôn ngữ thơ trong sáng, giàu hình ảnh và nhạc điệu.

Sinh thời, nhà thơ quan niệm, người sáng tác cho thiếu nhi phải có tâm hồn thơ trẻ, phải hiểu trẻ và biết cách thâm nhập vào cuộc sống của trẻ. Chính quan niệm ấy đã tạo nên một thế giới nghệ thuật rất riêng trong thơ Phạm Hổ. Thơ ông là bức tranh thiên nhiên giàu màu sắc. Ông viết về “bạn trong vườn” quen thuộc với trẻ em Việt Nam, từ quả khế, quả na, quả roi, quả ổi, quả thị, đến quả sung, quả dứa, dưa hấu, sầu riêng; từ “bắp cải xanh” đến cà rốt đỏ; từ cây mía đến rặng tre... Mỗi loại mang một nét riêng nhưng cùng góp phần tạo nên khu vườn thơ Phạm Hổ hấp dẫn. Đặc biệt, bằng liên tưởng độc đáo, nhà thơ còn phát hiện ra một thứ “quả sương” thật thú vị: “Sáng sáng đầu ngọn cỏ/ Những giọt sương treo mình/ Nhìn như một thứ quả/ Trong suốt và long lanh”. Những câu thơ ấy cũng là cách ông khai mở trí tưởng tượng của trẻ, giúp các em nhận ra rằng thế giới xung quanh luôn ẩn chứa những điều bất ngờ nếu các em biết quan sát và cảm nhận bằng cả tâm hồn.

Nếu thiên nhiên là cánh cửa mở ra thế giới tuổi thơ thì tình bạn chính là những mạch cảm xúc đậm đà trong thơ Phạm Hổ. Với ông, bạn của tuổi thơ không chỉ là những người bạn đồng trang lứa, mà còn là cỏ cây, hoa lá, động vật và đồ đạc hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Bởi vậy, ông viết về “động vật quanh em” vô cùng phong phú với các “Ngựa con”, “Sáo đậu lưng trâu”, “Bê đòi bú”, “Gấu đen”, “Ngỗng và vịt”, “Rong và cá”, “Gà nở”, “Thỏ được quay phim”, “Mèo và tro bếp”, “Lúa và gió”... để giúp trẻ nhận biết về các loài vật và cảm nhận được tình yêu thương, sự gắn bó trong thế giới muôn loài. Ông viết về những người bạn là đồ vật như máy khâu, ấm và chảo, loa truyền thanh, gương, đinh, kính, thước, chiếc chổi, ghế đá, bàn là, dây phơi... - mỗi người bạn ấy đều có một đặc điểm và giá trị riêng, để rồi qua từng câu thơ, các em nhỏ học được về lòng biết ơn, sự trân quý và ý thức giữ gìn những điều bình dị quanh mình: “- Trời mưa như trút nước/ Người con vẫn ráo khô/ - Con hãy thương cái áo/ Chịu hết cả cơn mưa” (“Áo mưa”).

Viết cho thiếu nhi, ngoài thơ, Phạm Hổ còn để lại dấu ấn sâu đậm ở thể loại truyện và kịch. Nhưng dù viết ở thể loại nào, nhà thơ cũng luôn tìm cách mở rộng biên độ sáng tạo để thế giới nghệ thuật dành cho thiếu nhi trở nên phong phú hơn. Bằng tình yêu sâu sắc đối với tuổi thơ, ông dành gần như trọn đời mình để sáng tác cho các em như chính ông từng tâm sự: “Suốt đời tôi chỉ mơ/ Được làm cho các em/ Những bài thơ nho nhỏ/ Như những hòn bi xanh, đỏ/ các em chơi/ Như những quả quýt, quả cam/ Các em tay bóc vỏ, miệng cười...”.

Nhà thơ Phạm Hổ sinh ngày 28-11-1926 tại An Nhơn, Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Ông còn có bút danh Hồ Huy. Trong sự nghiệp sáng tác kéo dài hơn nửa thế kỷ, ông đã được nhận nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật đợt I năm 2001.