Phạm Hà Thu giành hai danh hiệu tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026

Phạm Hà Thu giành 2 danh hiệu tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026.

Đến từ thành phố Hải Phòng, Phạm Hà Thu là nhà sáng lập MarCom Agency, đồng thời là giảng viên đào tạo phong thái. Với gần 10 năm khởi nghiệp, kinh doanh và đào tạo, cô cho biết đã đồng hành cùng hàng nghìn học viên trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, tập trung vào việc xây dựng hình ảnh cá nhân, phong thái và sự tự tin.

Tham gia Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026, Phạm Hà Thu mong muốn thử thách bản thân trong một vai trò mới. Sân khấu cuộc thi trở thành cơ hội để cô thể hiện bản lĩnh, chia sẻ kinh nghiệm và truyền tải quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại: ngoại hình hài hòa đi cùng trí tuệ, khí chất và những đóng góp cho cộng đồng.

Hai danh hiệu Á hậu 1 và Hoa hậu Truyền cảm hứng là những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ấy. Với Phạm Hà Thu, kết quả mang ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực của bản thân, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện hình ảnh và công việc sau cuộc thi.

Hai danh hiệu Á hậu 1 và Hoa hậu Truyền cảm hứng là những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình ấy. Với Phạm Hà Thu, kết quả mang ý nghĩa ghi nhận những nỗ lực của bản thân, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục hoàn thiện hình ảnh và công việc sau cuộc thi.

“Tôi trân trọng sự ghi nhận của Ban tổ chức, Ban giám khảo và biết ơn những người đã đồng hành cùng tôi. Các danh hiệu là động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân, tạo thêm những dấu ấn có ý nghĩa trong hành trình phía trước”, cô chia sẻ.

Từ trải nghiệm của mình, Phạm Hà Thu cho rằng sức hút của các cuộc thi sắc đẹp đến từ cơ hội để mỗi thí sinh thể hiện câu chuyện, năng lực và khát vọng của chính mình. Khi một người phụ nữ tự tin bước lên sân khấu, hành trình ấy có thể khích lệ những người khác mạnh dạn theo đuổi mục tiêu của mình.

Phạm Hà Thu muốn gửi gắm qua cuộc thi năm nay: phụ nữ có thể chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận thử thách và lựa chọn hướng đi phù hợp với chính mình.

Đó cũng là điều cô muốn gửi gắm qua cuộc thi năm nay: phụ nữ có thể chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận thử thách và lựa chọn hướng đi phù hợp với chính mình. Những kinh nghiệm trong kinh doanh, marketing và đào tạo là nền tảng để cô tiếp tục theo đuổi thông điệp này.

Sau cuộc thi, Phạm Hà Thu dự định tập trung phát triển các chương trình về phong thái và hình ảnh cá nhân dành cho phụ nữ và thế hệ trẻ. Cô mong muốn giúp học viên hiểu rõ thế mạnh, giao tiếp tự tin và thể hiện bản thân phù hợp trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nữ doanh nhân bày tỏ mong muốn tham gia các chương trình hướng đến trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nữ doanh nhân bày tỏ mong muốn tham gia các chương trình hướng đến trẻ em, người cao tuổi và người khuyết tật. Theo cô, sức ảnh hưởng từ danh hiệu cần được chuyển hóa thành khả năng kết nối nguồn lực và những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng.

Hành trình tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 vì thế mở thêm một hướng đi cho Phạm Hà Thu: gắn sự phát triển cá nhân với trách nhiệm sẻ chia. Thành công sau cuộc thi, theo quan niệm của cô, sẽ tiếp tục được vun đắp từ công việc hằng ngày và những giá trị cô mang lại cho người khác.

“Thành công cuối cùng không phải là mình được bao nhiêu người biết đến, mà là mình đã giúp bao nhiêu người trở nên tốt đẹp hơn”, Phạm Hà Thu chia sẻ.

Hành trình tại Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 vì thế mở thêm một hướng đi cho Phạm Hà Thu: gắn sự phát triển cá nhân với trách nhiệm sẻ chia.