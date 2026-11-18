Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Nhân Cơ hướng dẫn gia đình chị Hoàng Thị Thanh chăm sóc đàn dê giống

Gia đình chị Hoàng Thị Thanh ở thôn 9, xã Nhân Cơ là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Là mẹ đơn thân, chị một mình nuôi hai con ăn học. Năm 2024, gia đình được huyện Đắk R’lấp (cũ) hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn chồng chất khó khăn khi chị mắc bệnh tim bẩm sinh, đồng thời bị u nang não, thường xuyên phải điều trị, sức khỏe suy giảm, không thể làm việc nặng. Hiện gia đình còn khoản vay hơn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Thương mẹ vất vả, người con trai đang học năm thứ 3 Trường Đại học Giao thông vận tải cũng phải vay 100 triệu đồng vốn sinh viên để tiếp tục việc học và lo cho mẹ.

Ban CHQS xã Nhân Cơ đã nhận đỡ đầu em Tâm thông qua mô hình “Nâng bước em đến trường”.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, Ban CHQS xã Nhân Cơ đã trao tặng gia đình chị Thanh 3 con dê giống, trị giá 30 triệu đồng, tạo điều kiện phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện thu nhập. Không dừng lại ở việc trao con giống, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp hỗ trợ gia đình xây dựng chuồng trại, hướng dẫn cách chăm sóc để đàn dê phát triển tốt.

Chị Hoàng Thị Thanh chia sẻ: “Tôi rất vui và biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của các cán bộ, chiến sĩ. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với mẹ con tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc đàn dê thật tốt, để dê sinh sản, nhân đàn, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học”.

Không chỉ hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, Ban CHQS xã Nhân Cơ còn quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù mới 8 tuổi, em Trần Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Nhân Cơ đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Toàn bộ tài sản của gia đình đã dành để chữa bệnh cho mẹ. Người cha sức khỏe cũng yếu, khiến việc chăm lo cuộc sống và học tập cho em ngày càng khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, từ đầu năm học 2026 - 2027, Ban CHQS xã Nhân Cơ đã nhận đỡ đầu em Tâm thông qua mô hình “Nâng bước em đến trường”. Theo đó, hằng tháng, mỗi cán bộ đóng góp 50.000 đồng từ quỹ lương, mỗi dân quân thường trực đóng góp 28.000 đồng để tạo nguồn kinh phí hỗ trợ em trong học tập và sinh hoạt. Sự quan tâm, đồng hành ấy không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin để em nỗ lực học tập. Trong những năm học vừa qua, Tâm đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.

Em Trần Thị Thanh Tâm bày tỏ: “Con cảm ơn các cô, chú bộ đội đã quan tâm, giúp đỡ con. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các cô, chú”.

Em Trần Thị Thanh Tâm, học sinh lớp 2A4, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Nhân Cơ luôn chăm chỉ, nỗ lực học tập, vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn với sự đồng hành của Ban CHQS xã

Theo Trung tá Lê Văn Toàn - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nhân Cơ, sau khi kiện toàn tổ chức, đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư và nhu cầu của người dân để triển khai các hoạt động dân vận phù hợp. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo học sinh nghèo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, Ban CHQS xã Nhân Cơ tiếp tục gắn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương với công tác dân vận, chăm lo đời sống Nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng vũ trang, vun đắp tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở.