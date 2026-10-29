Phạm Băng Băng vượt qua biến cố, vẫn kiếm tiền khủng theo cách riêng

Phạm Băng Băng bị "phong sát" từ năm 2018 sau bê bối trốn thuế. Đã 8 năm qua, từ ngôi sao sở hữu mức cát-xê cao ngất ngưởng, sức ảnh hưởng lớn hàng đầu Cbiz, cô bị “cấm sóng” khỏi mọi hoạt động nghệ thuật trong nước.

Chia sẻ cùng Sinchew, theo nữ diễn viên, ngay khi scandal xảy ra, cô phải đối mặt với áp lực giải quyết hậu quả pháp lý và đàm phán bồi thường với hàng loạt thương hiệu. Trong khoảng 3 tháng, cô đã chủ động làm việc, thương lượng và hòa giải thành công với hơn 100 nhãn hàng, đối tác, xử lý toàn bộ vấn đề hợp đồng đại diện.

Phạm Băng Băng chia sẻ: "Đó là một thử thách rất lớn đối với tôi. Lúc đó, tôi tự mình dẫn dắt đội ngũ để làm việc với từng khách hàng quảng cáo, bàn bạc xem làm thế nào để giải quyết vấn đề, từ gia hạn, bồi thường, bù đắp tài chính cho đến thay thế đối tác. Khoảng 3 đến 4 tháng, tôi đã giải quyết xong mọi việc. Trong số hơn 100 khách hàng này không chỉ có thương hiệu nội địa mà còn rất nhiều thương hiệu xa xỉ quốc tế. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt, họ cảm nhận được sự chân thành của tôi".

Nữ diễn viên nói thêm: "Tôi nghĩ họ thấy tôi là một người chân thành. Khi gặp vấn đề, bạn không có thời gian để buồn khổ, vì bạn phải ngay lập tức xử lý khủng hoảng. Tôi nghĩ sự chân thành là vũ khí tối thượng. Có những chuyện ban đầu bạn thấy rất khó khăn và chẳng thể giải quyết, nhưng thực ra bạn có thể bình tĩnh giải quyết dần dần".

Những chia sẻ từ Phạm Băng Băng khiến nhiều khán giả không khỏi thán phục trước bản lĩnh của nữ nghệ sĩ khi đối diện với khó khăn. Không ít ý kiến cho rằng việc phải đóng khoản phạt khổng lồ, xử lý các vấn đề tranh chấp, vi phạm hợp đồng đã ký, đối mặt với áp lực dư luận là điều không dễ dàng, hiếm ai có thể vượt qua được để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Phạm Băng Băng kể về nỗ lực vực dậy sau biến cố bị "phong sát". ẢNH: AFP

Kể từ khi bị "đóng băng" mọi hoạt động giải trí tại quê nhà Trung Quốc, Phạm Băng Băng vẫn gặt hái được thành công trong sự nghiệp diễn xuất. Những năm qua, cô tham gia nhiều dự án điện ảnh ở nước ngoài: The 355, The King's Daughter, Lục dạ, Ice Road: Vengeance… Nữ diễn viên đảm nhận vai trò giám khảo tại Liên hoan phim San Sebastián (Tây Ban Nha) hồi 2023, Liên hoan phim Berlin (Đức) năm 2025, thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã 2025 với vai diễn trong Địa mẫu. Ngoài ra, cô còn tham gia nhiều sự kiện về văn hóa, du lịch, thời trang ở Thái Lan, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Đức, Pháp…

Sự biến mất khỏi màn ảnh không hề khiến Phạm Băng Băng lụi tàn, ngược lại, cô nhanh chóng chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh làm đẹp – lĩnh vực mà cô từng được xem là biểu tượng nhan sắc tại châu Á.

Hiện giờ người đẹp họ Phạm vẫn đang sống một cuộc đời giàu có. Theo thông tin mới đây từ truyền thông Hoa ngữ, Phạm Băng Băng kiếm được doanh thu "khủng" vượt quá 10 triệu nhân dân tệ (hơn 38 tỷ đồng) trong 7 ngày và đạt con số đáng kinh ngạc 1,8 tỷ nhân dân tệ (hơn 6.900 tỷ đồng) trong một năm, chủ yếu đến từ việc kinh doanh mỹ phẩm.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng được truyền thông và người hâm mộ Thái Lan vây kín tại gian hàng mỹ phẩm của mình.

Cụ thể, sản phẩm kem nền dạng cushion đầu tiên ra mắt trong năm nay đã đạt doanh thu hơn 10 triệu nhân dân tệ chỉ sau 7 ngày kể từ khi chính thức mở bán. Đây không phải là lần đầu tiên thương hiệu mỹ phẩm của Phạm Băng Băng đạt được những kết quả xuất sắc. Từ việc thành lập các thương hiệu do người nổi tiếng sáng lập đến việc đạt doanh thu bán hàng 1,8 tỷ nhân dân tệ, và thâm nhập thị trường nước ngoài, công việc kinh doanh của Phạm Băng Băng không còn chỉ đơn thuần là "quảng cáo nhờ người nổi tiếng".

Theo truyền thông, Phạm Băng Băng được cho là vẫn chưa từ bỏ ước mơ trở lại màn ảnh. Một số nguồn tin tiết lộ, sao nữ họ Phạm đã nhiều lần chủ động nhờ các mối quan hệ lớn tìm cơ hội tái xuất. Song lệnh cấm chưa được gỡ bỏ.