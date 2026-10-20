Phạm Băng Băng muốn tìm đường phát triển sự nghiệp quốc tế

Sinh năm 1981, Phạm Băng Băng nổi tiếng từ vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách (1998). Sau đó, cô phát triển sự nghiệp qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí Trung Quốc. Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc và sức ảnh hưởng, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn với Tôi Không Phải Phan Kim Liên (2016), tác phẩm giúp cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim San Sebastián.

Tuy nhiên, năm 2018, vụ việc vi phạm thuế khiến Phạm Băng Băng bị yêu cầu truy thu thuế và nộp phạt tổng cộng gần 884 triệu nhân dân tệ. Biến cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động nghệ thuật của cô tại Trung Quốc, tạo ra bước ngoặt trong hành trình phát triển sự nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào thị trường quê nhà, nữ diễn viên từng bước tìm kiếm cơ hội thông qua các dự án hợp tác quốc tế.

Phạm Băng Băng tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp tại thị trường quốc tế.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan diễn ra tháng 10/2026, Phạm Băng Băng xuất hiện với hai tác phẩm Diary of a Mad Old Man của đạo diễn Wayne Wang và phim ngắn She Said của nhà làm phim Singapore Ivan Tan. Hai dự án có màu sắc khác biệt cho thấy cô sẵn sàng hợp tác với cả những đạo diễn giàu kinh nghiệm lẫn gương mặt mới. Chia sẻ về định hướng nghề nghiệp, nữ diễn viên cho biết cô hy vọng có cơ hội gặp gỡ các đạo diễn trong nước và quốc tế, đồng thời thưởng thức nhiều bộ phim đa dạng.

Với She Said, Phạm Băng Băng nhận lời tham gia vì cảm thấy kịch bản thú vị, dù đây là dự án của một đạo diễn mới vào nghề. Cô bày tỏ niềm vui khi bộ phim được góp mặt tại các liên hoan phim, bởi điều đó có thể mở ra thêm cơ hội cho nhà làm phim trẻ. Trong khi đó, Diary of a Mad Old Man đưa cô đến với quá trình hợp tác cùng đạo diễn Wayne Wang và diễn viên Nhật Bản Lily Franky. Theo Phạm Băng Băng, khác biệt ngôn ngữ không phải trở ngại quá lớn khi những người làm phim cùng hướng đến mục tiêu sáng tạo.

Đáng chú ý, nữ diễn viên nhấn mạnh cô coi trọng trải nghiệm trong quá trình làm phim hơn việc chỉ hướng đến kết quả cuối cùng. Với cô, cơ hội làm việc cùng ê-kíp mới, khám phá nhân vật và học hỏi từ những cộng sự khác nhau là những giá trị quan trọng. Quan điểm này cho thấy Phạm Băng Băng đang tìm kiếm sự phát triển thông qua trải nghiệm nghề nghiệp, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng sẵn có.

Phạm Băng Băng muốn khám phá nhiều màu sắc diễn xuất thay vì giới hạn bản thân trong hình tượng quen thuộc.

Bên cạnh các dự án quốc tế, Phạm Băng Băng cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho điện ảnh Hàn Quốc. Sau khoảng hai tháng quay Lục Dạ (Green Night) tại Hàn Quốc, cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo và khả năng biểu đạt đa dạng của các nhà làm phim nước này. Nữ diễn viên cho biết việc quan sát diễn xuất của những đồng nghiệp như Lee Joo Young đã mang đến cho cô cảm hứng mới, đồng thời tạo ra những thay đổi thú vị trong cách tiếp cận vai diễn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và trải qua biến cố lớn, Phạm Băng Băng vẫn đang tìm kiếm hướng đi phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Những dự án đa quốc gia cùng mong muốn tiếp thu cách biểu đạt mới cho thấy cô không muốn giới hạn bản thân trong một thị trường hay hình tượng quen thuộc. Con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế đang mở ra cho nữ diễn viên những khả năng phát triển khác biệt.