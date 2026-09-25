Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản 18+

Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai con dâu trong Diary of a Mad Old Man (Nhật ký ông già điên), tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro. Bộ phim do đạo diễn Wayne Wang thực hiện, có Lily Franky đóng vai người đàn ông lớn tuổi Utsugi. Tác phẩm vừa có buổi công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026.

Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai Susu, một phụ nữ Trung Quốc làm dâu trong gia đình Nhật Bản. Sau khi bố chồng ngoài 70 tuổi bị đột quỵ và gặp khó khăn trong sinh hoạt, Susu ở lại chăm sóc ông. Từ quá trình chăm nom, mối quan hệ giữa hai người dần trở nên phức tạp khi người đàn ông lớn tuổi nảy sinh sự mê đắm đối với con dâu.

Phạm Băng Băng đảm nhận vai con dâu trong phim Nhật ký ông già điên.

Điểm gây chú ý của Nhật ký ông già điên nằm ở cách tác phẩm khai thác ham muốn của một người đàn ông đang ở những năm cuối đời. Sau khi cơ thể chịu ảnh hưởng bởi cơn đột quỵ, Utsugi dần thu mình vào thế giới tưởng tượng. Những hành động chăm sóc của Susu vì thế được nhìn qua góc nhìn chủ quan của ông, khiến ranh giới giữa thực tế và ham muốn trở nên nhập nhằng.

Một số phân cảnh trong phim dễ khiến khán giả liên tưởng đến mô-típ nhạy cảm giữa bố chồng và con dâu. Đặc biệt, sự ám ảnh của Utsugi với đôi chân của Susu trở thành một chi tiết được nhấn mạnh. Tuy nhiên, phim không đơn thuần kể câu chuyện về một mối quan hệ cấm kỵ mà tập trung vào tâm lý, sự cô độc và những ham muốn vẫn tồn tại ngay cả khi cơ thể con người đã suy yếu.

Bản thân nguyên tác Diary of a Mad Old Man xuất bản năm 1961 vốn đã xoay quanh những ham muốn gây tranh cãi của một người đàn ông lớn tuổi dành cho con dâu. Phiên bản điện ảnh mới có một số thay đổi so với tiểu thuyết, đồng thời giữ lại sự nhập nhằng trong cách xây dựng nhân vật Susu. Đạo diễn Wayne Wang không đưa ra câu trả lời tuyệt đối về việc cô thực sự có tình cảm với bố chồng hay những hành động của cô chỉ đơn thuần là cách chăm sóc người bệnh.

Phân cảnh gây tranh cãi của Phạm Băng Băng trong phim mới.

Chính cách kể này khiến vai diễn của Phạm Băng Băng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số đánh giá cho rằng bộ phim cố tình sử dụng những hình ảnh gợi dục để thể hiện thế giới nội tâm của Utsugi, trong khi những ý kiến khác tập trung vào việc tác phẩm đặt nhân vật người con dâu vào một mối quan hệ đầy bất an và khó xác định.

Đáng chú ý, thông tin lan truyền trên mạng cho rằng nhân vật của Phạm Băng Băng có hành động giúp bố chồng phục hồi khả năng tình dục không phản ánh hoàn toàn cách bộ phim xây dựng tình tiết. Một số cảnh chăm sóc và phục hồi chức năng được thể hiện thông qua góc nhìn chủ quan của Utsugi, qua đó biến những hành động vốn có thể được hiểu là bình thường thành hình ảnh mang màu sắc tưởng tượng.

Với Phạm Băng Băng, đây tiếp tục là một lựa chọn khác biệt trong giai đoạn cô đẩy mạnh hoạt động ở thị trường quốc tế. Nữ diễn viên cũng nhận TIFF Special Tribute Award năm nay, trong khi Nhật ký ông già điên được chọn công chiếu tại TIFF.

Vai Susu vì thế trở thành một trong những hình tượng gây chú ý nhất của Phạm Băng Băng thời gian gần đây, đồng thời đưa nữ diễn viên vào một tác phẩm có chủ đề nhạy cảm và nhiều lớp nghĩa.

Phạm Băng Băng từng nhiều lần vướng tranh cãi với phân cảnh táo bạo trong các phim.