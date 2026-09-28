Phạm Băng Băng đoạt giải Ảnh hậu

Tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026, Phạm Băng Băng đã giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim Địa Mẫu của đạo diễn Trương Cát An. Thành tích này đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh của nữ diễn viên sau nhiều năm đối mặt với những biến động trong sự nghiệp.

Bộ phim Địa Mẫu tham gia tranh giải tại hạng mục chính của Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026. Trong tác phẩm, Phạm Băng Băng hóa thân thành Phụng Âm, một người phụ nữ sống tại vùng quê Malaysia, ban ngày làm việc trên những cánh đồng lúa nhưng ban đêm lại đảm nhận vai trò một người chữa lành tâm linh trong cộng đồng. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, vừa mạnh mẽ trước những biến động của cuộc sống vừa mang trong mình những tổn thương sâu sắc.

Phạm Băng Băng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026 với vai diễn trong Địa Mẫu.

Theo đánh giá từ hội đồng giám khảo, màn thể hiện của Phạm Băng Băng trong Địa Mẫu gây ấn tượng nhờ khả năng khắc họa hình ảnh một người phụ nữ nông thôn giàu nghị lực, sẵn sàng đối diện với những thử thách liên quan đến đất đai, gia đình và những thế lực đứng sau các xung đột trong cộng đồng. Vai diễn yêu cầu nữ diễn viên rũ bỏ hình ảnh sang trọng quen thuộc để tiếp cận một nhân vật đời thường, nhiều đau khổ và có chiều sâu nội tâm.

Trên sân khấu nhận giải, Phạm Băng Băng xuất hiện trong bộ váy cao cấp màu hồng nhạt và không giấu được sự xúc động. Nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trương Cát An cùng toàn bộ ê kíp Địa Mẫu, đồng thời chia sẻ rằng điện ảnh là hành trình tạo nên những giấc mơ. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô cho biết vẫn mong muốn tiếp tục tìm kiếm những nhân vật mới để làm phong phú thêm con đường diễn xuất.

Vai diễn Phụng Âm yêu cầu Phạm Băng Băng thay đổi hình ảnh quen thuộc để khắc họa một nhân vật đời thường, giàu chiều sâu tâm lý và gắn với đời sống nông thôn.

Hành trình đến với giải thưởng lần này của Phạm Băng Băng cũng không thiếu những thử thách. Để chuẩn bị cho vai Phụng Âm trong Địa Mẫu, nữ diễn viên dành nhiều thời gian tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương, học cách làm việc trên đồng ruộng, thích nghi với môi trường sinh hoạt khác biệt và rèn luyện ngôn ngữ để phục vụ cho nhân vật. Cô cũng thay đổi ngoại hình, giảm bớt vẻ hào nhoáng quen thuộc nhằm phù hợp với hình tượng người phụ nữ vùng quê Malaysia.

Trước khi được vinh danh tại Bangkok, Địa Mẫu từng nhận được sự chú ý tại nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế. Bộ phim cũng giúp Phạm Băng Băng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất ở dòng phim nghệ thuật, nơi nhân vật được đặt nặng về chiều sâu tâm lý thay vì yếu tố thương mại.

Sau nhiều năm vắng bóng khỏi các dự án lớn tại thị trường Trung Quốc, Phạm Băng Băng lựa chọn mở rộng hoạt động sang các tác phẩm quốc tế. Từ Lục Dạ đến Địa Mẫu, nữ diễn viên liên tục tìm kiếm những vai diễn khác biệt, trong đó cô không còn dựa vào hình ảnh ngôi sao thảm đỏ mà tập trung nhiều hơn vào khả năng hóa thân nhân vật.

Từ những dự án quốc tế gần đây, Phạm Băng Băng tiếp tục lựa chọn các vai diễn có chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh ngôi sao thảm đỏ.

Trước đó, Phạm Băng Băng từng giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo với bộ phim Quan Âm Sơn. Vì vậy, chiến thắng tại Bangkok một lần nữa đưa tên tuổi cô trở lại với các sân chơi điện ảnh quốc tế, đồng thời cho thấy sức hút của nữ diễn viên trong những dự án mang tính nghệ thuật.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Phạm Băng Băng thời gian gần đây cũng vướng vào tranh chấp liên quan đến bộ phim Ba Thanh Truyện. Sau khi phía nhà đầu tư lên tiếng yêu cầu giải quyết khoản tiền liên quan đến dự án, công ty của nữ diễn viên cùng luật sư đã đưa ra phản hồi, cho rằng cần phân biệt trách nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân theo quy định pháp luật.

Giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026 được xem là dấu mốc mới, cho thấy nỗ lực trở lại của Phạm Băng Băng qua những vai diễn giàu tính thử thách.

Dù đối mặt với những tranh luận ngoài màn ảnh, Phạm Băng Băng vẫn tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật và tìm kiếm cơ hội mới trong điện ảnh. Với giải thưởng Ảnh hậu tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2026, nữ diễn viên một lần nữa chứng minh vị thế của mình trong lĩnh vực diễn xuất, khi lựa chọn quay trở lại bằng những vai diễn có chiều sâu thay vì chỉ dựa vào danh tiếng từng có.