Phạm Băng Băng có tin vui sau nhiều năm rời showbiz Hoa ngữ

Sau nhiều năm không còn xuất hiện dày đặc trong đời sống giải trí Trung Quốc đại lục như thời kỳ đỉnh cao, Phạm Băng Băng vừa đón một tin vui đặc biệt trên hành trình điện ảnh quốc tế. Ngày 19 tháng 9, minh tinh Hoa ngữ được vinh danh với giải Special Tribute Award tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51, một cột mốc càng đáng chú ý khi năm 2026 đánh dấu khoảng ba thập kỷ cô bước vào ngành giải trí.

Xuất hiện tại lễ trao giải, Phạm Băng Băng lựa chọn bộ váy dạ hội ánh kim, mái tóc búi thấp và phong cách trang điểm cổ điển. Khi nhận cúp, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn ban tổ chức cùng Cameron Bailey, Giám đốc điều hành TIFF, đồng thời chia sẻ rằng trái tim cô đang tràn đầy hạnh phúc và hành trình phía trước vẫn tiếp tục. Phát biểu ngắn gọn này cũng phần nào phản ánh chặng đường hiện tại của Phạm Băng Băng khi điện ảnh quốc tế ngày càng trở thành không gian hoạt động quan trọng của cô.

Phạm Băng Băng nhận Special Tribute Award tại Liên hoan phim quốc tế Toronto, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình điện ảnh quốc tế.

Phạm Băng Băng được xướng tên trong nhóm nghệ sĩ được TIFF vinh danh năm nay bên cạnh nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới như Helen Mirren, Penélope Cruz và nhà làm phim Lee Chang Dong. Cameron Bailey đánh giá Phạm Băng Băng cùng Helen Mirren đã mang đến những màn trình diễn táo bạo, cuốn hút tại mùa liên hoan năm nay, tiếp nối hành trình nghệ thuật mà họ gây dựng trong nhiều năm.

Tin vui này đến đúng thời điểm Phạm Băng Băng mang tác phẩm mới Diary of a Mad Old Man tới Toronto. Bộ phim do Wayne Wang đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro và có Lily Franky đóng cùng Phạm Băng Băng. Tác phẩm ra mắt thế giới trong khuôn khổ TIFF năm nay trước khi tiếp tục hành trình tại các liên hoan phim quốc tế khác.

Phạm Băng Băng mang Diary of a Mad Old Man đến TIFF, tiếp tục mở rộng hoạt động tại các liên hoan phim quốc tế.

Trong Diary of a Mad Old Man, Phạm Băng Băng hóa thân thành Susu, một phụ nữ Trung Quốc sống trong một gia đình Nhật Bản và chăm sóc Utsugi, người đàn ông lớn tuổi bị liệt sau đột quỵ. Mối quan hệ giữa hai nhân vật được xây dựng trên nhiều lớp cảm xúc gồm sự phụ thuộc, cô đơn, ham muốn, quyền lực và cả những giới hạn khó gọi tên. Đây là dạng nhân vật khá xa hình ảnh mỹ nhân cổ trang hay những vai diễn giàu tính biểu tượng từng gắn với Phạm Băng Băng.

Chia sẻ với Variety, Phạm Băng Băng cho biết cô không muốn nhìn Susu đơn giản như người kiểm soát hay một nạn nhân. Theo nữ diễn viên, nhân vật ý thức được sức ảnh hưởng của bản thân nhưng đồng thời vẫn dễ tổn thương và phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình. Chính sự mơ hồ này khiến cô cố tình không đưa ra một đáp án rõ ràng về việc Susu thực sự yêu, thương hại hay đang lợi dụng Utsugi. Với Phạm Băng Băng, cảm xúc con người hiếm khi hoàn toàn đơn giản.

Trong Diary of a Mad Old Man, Phạm Băng Băng đảm nhận Susu, nhân vật có nhiều lớp tâm lý và khác biệt với những hình tượng từng gắn với cô.

Vai diễn cũng nối dài hướng đi quốc tế mà Phạm Băng Băng theo đuổi trong những năm gần đây. Năm 2023, cô trở lại màn ảnh với Green Night, tác phẩm được giới thiệu tại Liên hoan phim Berlin. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với những dự án đến từ nhiều nền điện ảnh khác nhau. Đáng chú ý, vai diễn trong Mother Bhumi tiếp tục cho thấy lựa chọn ngày càng khác biệt của cô khi ưu tiên những nhân vật có không gian diễn xuất mới thay vì chỉ tìm kiếm các dự án thương mại quy mô lớn.

Phạm Băng Băng từng là một trong những ngôi sao Hoa ngữ có độ phủ quốc tế mạnh nhất. Cô được biết đến rộng rãi qua Hoàn Châu Cách Cách, sau đó tạo dấu ấn với Lạc Lối Ở Bắc Kinh, Tôi Không Phải Phan Kim Liên, Võ Mị Nương Truyền Kỳ cùng nhiều dự án khác. Ở Hollywood, cô từng xuất hiện trong X Men: Days of Future Past và The 355. TIFF cũng không phải nơi xa lạ với nữ diễn viên khi Tôi Không Phải Phan Kim Liên từng được giới thiệu tại Toronto vào năm 2016.

Trước khi chuyển hướng mạnh hơn sang thị trường quốc tế, Phạm Băng Băng từng là một trong những gương mặt Hoa ngữ có độ phủ nổi bật trên màn ảnh.

Biến cố năm 2018 khiến hoạt động nghệ thuật của Phạm Băng Băng tại Trung Quốc đại lục thay đổi rõ rệt. Trong những năm sau đó, cô xuất hiện ít hơn ở các dự án phim ảnh trong nước và từng bước mở rộng công việc sang những thị trường khác. Vì vậy, việc liên tiếp góp mặt tại các liên hoan phim quốc tế rồi được TIFF trao giải Thành tựu đặc biệt mang ý nghĩa đáng kể đối với chặng đường hiện tại của nữ diễn viên.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng dường như cũng thay đổi tiêu chí lựa chọn vai diễn. Cô cho biết điều quan trọng hiện nay không nằm ở quy mô của dự án mà ở tiếng nói của đạo diễn và khả năng giúp bản thân khám phá những phương diện chưa từng thể hiện. Nữ diễn viên nhấn mạnh điện ảnh có thể vượt qua biên giới và cô sẵn sàng hợp tác với những nhà làm phim có góc nhìn riêng nếu câu chuyện thực sự khiến mình rung động.

Ở tuổi 45, Phạm Băng Băng cho thấy hướng đi mới khi ưu tiên những vai diễn có khả năng mở rộng giới hạn nghề nghiệp và hợp tác với các nhà làm phim quốc tế.

Sau nhiều năm rời xa vị trí trung tâm của showbiz Hoa ngữ, chiếc cúp tại Toronto không chỉ là một giải thưởng mới trong sự nghiệp Phạm Băng Băng. Cùng với Diary of a Mad Old Man, nó cho thấy nữ diễn viên vẫn đang tiếp tục xây dựng một chương khác của hành trình điện ảnh, ít phụ thuộc hơn vào hào quang cũ và hướng nhiều hơn đến những vai diễn có khả năng mở rộng giới hạn nghề nghiệp.