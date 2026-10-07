Phạm Băng Băng chiếm trọn spotlight thảm đỏ BIFF lần thứ 31

Tối 6/10, lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 (BIFF) diễn ra tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Haeundae, Hàn Quốc. Một trong những khách mời quốc tế nhận được nhiều sự chú ý là Phạm Băng Băng.

Nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ trong bộ váy đỏ nổi bật, tạo sự đồng điệu với màu sắc của thảm đỏ. Thiết kế được tối giản các chi tiết cầu kỳ, ôm theo đường nét cơ thể và tạo cảm giác thanh lịch. Phạm Băng Băng lựa chọn kiểu tóc búi cao, giúp tổng thể trang phục trở nên gọn gàng và tập trung sự chú ý vào gương mặt.

Phạm Băng Băng đầy khí chất, làm chủ thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan.

Phần trang điểm của nữ diễn viên cũng được tiết chế, trong đó son đỏ trở thành điểm nhấn chính. Cô không sử dụng quá nhiều phụ kiện, thay vào đó tập trung vào biểu cảm và thần thái trước ống kính.

Trên thảm đỏ, Phạm Băng Băng liên tục mỉm cười, vẫy tay chào khán giả và truyền thông. Sự tự tin, thoải mái của nữ diễn viên cho thấy kinh nghiệm nhiều năm xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Tuy nhiên, chuyến đến Busan lần này của Phạm Băng Băng không chỉ xoay quanh thảm đỏ. Cô là một trong những khách mời tham gia Carte Blanche, chương trình đặc biệt của BIFF, nơi các nghệ sĩ được tự lựa chọn một tác phẩm điện ảnh mà họ yêu thích để giới thiệu và chia sẻ góc nhìn với khán giả.

Tác phẩm được Phạm Băng Băng lựa chọn là The Handmaiden (Người hầu gái) của đạo diễn Park Chan-wook. Bộ phim dự kiến được trình chiếu vào ngày 8/10, sau đó Phạm Băng Băng sẽ trực tiếp gặp gỡ khán giả để chia sẻ những suy nghĩ và cảm nhận của cô về tác phẩm.

Phạm Băng Băng đẹp không tì vết ở tuổi 45.

Việc xuất hiện tại Carte Blanche cho thấy vai trò của Phạm Băng Băng tại BIFF lần này không đơn thuần là một ngôi sao quốc tế góp mặt trên thảm đỏ. Cô được giới thiệu với tư cách một nghệ sĩ có gu thưởng thức và góc nhìn riêng về điện ảnh.

Bên cạnh Phạm Băng Băng, Carte Blanche năm nay còn có sự tham gia của đạo diễn Kim Jee-woon và nhà quay phim Hong Kyung-pyo. Kim Jee-woon lựa chọn Mad Max, trong khi Hong Kyung-pyo chọn Three Colors: Blue để giới thiệu với khán giả.

Phạm Băng Băng vốn là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc có sức ảnh hưởng lớn trên các thảm đỏ quốc tế. Trong nhiều năm, cô gây chú ý không chỉ bởi những vai diễn mà còn bởi phong cách thời trang và thần thái tại các sự kiện điện ảnh lớn.

Tại BIFF năm nay, nữ diễn viên tiếp tục cho thấy sức hút của mình bằng một diện mạo nổi bật nhưng không quá cầu kỳ. Bộ váy đỏ cùng thần thái tự tin giúp Phạm Băng Băng trở thành một trong những nhân vật được chú ý ngay trong ngày khai mạc.

BIFF lần thứ 31 diễn ra từ ngày 6 đến 15/10 tại khu vực Trung tâm Điện ảnh Busan và các địa điểm liên quan ở Busan. Sự góp mặt của Phạm Băng Băng góp phần tạo thêm điểm nhấn quốc tế cho sự kiện điện ảnh lớn của Hàn Quốc.