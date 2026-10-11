Phạm Băng Băng chia sẻ về vai diễn mới tại LHP quốc tế Busan

Tác phẩm khai thác những ham muốn phức tạp của con người và đánh dấu một dự án mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài của nữ diễn viên. Trong phim, Phạm Băng Băng vào vai người con dâu của một ông lão gần 70 tuổi do Lily Franky thủ vai.

Sau cơn đột quỵ khiến cơ thể gần như tê liệt, nhân vật này vẫn nuôi dưỡng ham muốn mãnh liệt dành cho con dâu, đặc biệt bị ám ảnh bởi đôi chân của cô. Bộ phim mở đầu bằng cảnh ông lão cố gắng thủ dâm dưới bàn làm việc nhưng bất thành, qua đó khắc họa trạng thái thể chất suy yếu cùng những ham muốn chưa biến mất theo tuổi tác.

Tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, Phạm Băng Băng đã có những chia sẻ đáng chú ý về vai diễn trong Diary Of A Mad Old Man.

Chia sẻ tại buổi họp báo ở Trung tâm Điện ảnh Busan, Phạm Băng Băng cho biết cô tận hưởng quá trình tham gia bộ phim. "Với tôi, điều quan trọng nhất là tôi thực sự tận hưởng quá trình tham gia bộ phim này. Là một diễn viên, tôi thích đảm nhận những nhân vật rơi vào trạng thái mơ hồ, khó phân định đúng sai. Không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội tiếp xúc với kiểu nhân vật nguy hiểm như vậy", cô nói.

Diary Of A Mad Old Man do Wayne Wang, đạo diễn của The Joy Luck Club và Smoke, thực hiện, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 1961 của nhà văn Junichiro Tanizaki. Tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong hạng mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim Quốc tế Busan, sau khi ra mắt thế giới tại Liên hoan phim Toronto hồi tháng 9.

Theo Phạm Băng Băng, phản ứng của khán giả tại Toronto có sự khác biệt. Một số người đánh giá cao câu chuyện và phần hình ảnh, trong khi những người khác cảm thấy không thoải mái khi theo dõi. Dù vậy, nữ diễn viên cho rằng bộ phim đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm khi khai thác những ham muốn thường bị xã hội bỏ qua.

"Cơ thể ông ấy đang suy yếu và tuổi tác khiến ông bất ngờ, nhưng ham muốn vẫn còn nguyên vẹn. Chúng ta hiếm khi nghĩ đến ham muốn của những người ở độ tuổi đó, như cha mẹ hay ông bà mình. Chúng ta cho rằng họ có ít ham muốn hơn và cũng mong đợi ít hơn. Bộ phim khiến tôi tự hỏi liệu chúng ta có đang phớt lờ những ham muốn rất đỗi con người hay không", cô chia sẻ thông qua phiên dịch viên.

Sau bê bối trốn thuế năm 2018, Phạm Băng Băng từng vắng bóng trước công chúng trong nhiều tháng. Những năm gần đây, cô chủ yếu tham gia các dự án ở nước ngoài, trong đó có phim chính kịch nói tiếng Trung Green Night (2023), quay tại Hàn Quốc, và tác phẩm Malaysia Mother Bhumi (2025).

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong hai dự án mới. Bên cạnh Diary Of A Mad Old Man, cô tham gia phim ngắn She Said dài 21 phút của nhà làm phim Singapore Ivan Tan, tranh giải tại hạng mục phim ngắn châu Á của liên hoan phim. Trong tác phẩm này, Phạm Băng Băng vào vai một người phụ nữ thú nhận với bạn trai rằng cô từng làm việc trong một đường dây lừa đảo tình cảm.

"Mỗi bộ phim mới đều mở ra một cánh cửa mới đối với tôi. Thông qua đó, tôi có thể nhìn thấy hoạt động làm phim có thể mới mẻ, thú vị đến mức nào và vẫn còn bao nhiêu khả năng đang chờ được khám phá", nữ diễn viên bày tỏ.

Trong Diary Of A Mad Old Man, Phạm Băng Băng vào vai người con dâu của một ông lão gần 70 tuổi do Lily Franky thủ vai.

Tại buổi trò chuyện, Phạm Băng Băng cũng đề cập đến sự phát triển của nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Theo cô, các video AI đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt tại Trung Quốc, nơi phim ngắn trực tuyến với thời lượng mỗi tập chỉ từ một đến hai phút đang trở thành một thị trường phát triển mạnh.

"Tôi không ghét những bộ phim ngắn do AI tạo ra và thỉnh thoảng vẫn xem chúng. Nhưng vấn đề là tất cả đều trông giống nhau. Dù xem một hay 10 bộ, các diễn viên đều có ngoại hình tương tự đến mức tôi không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ", cô nhận xét.

Nữ diễn viên cho rằng việc tiếp xúc với các tác phẩm điện ảnh đa dạng có vai trò quan trọng trong quá trình hình thành khả năng cảm thụ nghệ thuật của người trẻ. "Khi còn trẻ, chúng tôi xem đủ loại phim từ khắp nơi trên thế giới và nhờ đó hình thành khả năng cảm thụ nghệ thuật. Nếu người trẻ ngày nay chỉ xem những bộ phim ngắn này... tôi không thể nói chi tiết hơn", cô chia sẻ.

Dù thừa nhận một số đạo diễn sử dụng AI nhằm giảm chi phí sản xuất, Phạm Băng Băng tin rằng công nghệ này khó có thể thay thế hoàn toàn diễn viên. "Cảm xúc được truyền tải khi một con người diễn xuất, cách họ thể hiện cảm xúc và những trải nghiệm từ chính cuộc đời họ mà họ mang vào vai diễn - AI không thể thay thế được điều đó", cô nói.