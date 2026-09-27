Theo Sinchew, nhà đầu tư của bộ phim truyền hình Thắng thiên hạ (sau đổi tên thành Ba thanh truyện) - Công ty TNHH Giải trí Điện ảnh và Truyền hình Đông Dương Hỉ Nhạc - đã công khai đăng bài đòi nợ nữ diễn viên Phạm Băng Băng trên mạng xã hội.

Cụ thể, số tiền tranh chấp lên tới 67 triệu NDT (khoảng 10 triệu USD). Theo phía Đông Dương Hỉ Nhạc, Toàn án Nhân dân Cấp cao Bắc Kinh đã ra phán quyết từ năm 2021, yêu cầu Công ty TNHH Văn hóa Truyền thông Điện ảnh và Truyền hình Ái Mỹ Thần (công ty của Phạm Băng Băng) phải hoàn trả tiền đầu tư gốc, lợi nhuận cùng tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào giai đoạn thi hành án, nhà đầu tư này vẫn "chưa nhận được một xu".

Phạm Băng Băng bị đòi nợ gần 10 triệu USD. Ảnh: @stephanerolland_paris.

Trong bài viết có tiêu đề "Cô Phạm, xin hãy trả tiền" đăng trên Weibo, Đông Dương Hỉ Nhạc cho biết dự án Thắng thiên hạ do Phạm Băng Băng và Cao Vân Tường đóng chính đã hoàn tất quay từ năm 2017. Tuy nhiên, phim không thể phát sóng do bê bối cưỡng dâm của Cao Vân Tường tại Australia và scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng vào năm 2018.

Đáng chú ý, Đông Dương Hỉ Nhạc cáo buộc công ty Ái Mỹ Thần đã viện lý do không còn khả năng trả nợ để tiến hành thủ tục phá sản, thanh lý tài sản nhằm "né" nghĩa vụ thi hành án. Phía nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn khi thương hiệu mỹ phẩm của Phạm Băng Băng vẫn liên tục được truyền thông báo cáo đạt doanh số hàng năm lên tới 1,8 tỷ NDT.

Ngoài ra, Đông Dương Hỉ Nhạc còn đưa ra các bằng chứng về dòng tiền bất thường. Từ 2018 - 2020, Ái Mỹ Thần từng chuyển hơn 200 triệu NDT sang hai studio khác đứng tên Phạm Băng Băng. Ngoài ra, công ty này đã chuyển hơn 93 triệu NDT cho nam ca sĩ Vương Nguyên và hàng chục triệu NDT cho studio của Phạm Thừa Thừa (em trai Phạm Băng Băng).

Đông Dương Hỉ Nhạc khẳng định Ái Mỹ Thần vốn do Phạm Băng Băng nắm giữ 51% cổ phần và mẹ cô nắm 49%. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra vụ kiện, cơ cấu cổ đông đã liên tục thay đổi khiến việc thanh lý và truy thu gặp nhiều khó khăn. Phía nhà đầu tư yêu cầu Phạm Băng Băng và em trai Phạm Thừa Thừa phải có lời giải trình rõ ràng về hướng đi của các khoản tiền trên.